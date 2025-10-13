CNAS: Moldovenii pot cumpăra anii lipsă de muncă pentru pensie

Pentru a beneficia de pensia pentru limită de vârstă, o persoană trebuie să aibă un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Cei care nu reușesc să acumuleze această perioadă pot primi o pensie parțială, dacă au muncit cel puțin 15 ani. În lipsa acestui stagiu minim, statul acordă doar o indemnizație egală cu jumătate din pensia minimă.

Reprezentanții Casei Naționale de Asigurări Sociale (CNAS) îi îndeamnă pe cetățeni să verifice din timp situația contului personal de asigurări sociale, întrucât perioadele lipsă pot fi cumpărate. Persoanele interesate se pot adresa casei teritoriale de asigurări sociale conform vizei de reședință și pot încheia un contract pentru un an întreg sau doar pentru lunile lipsă.

„Înainte de a atinge vârsta de pensionare, fiecare trebuie să urmărească starea contului său personal. Calculând stagiul total și identificând perioadele care lipsesc, persoana are dreptul să încheie contract de asigurare socială”, a explicat Angela Rezan, reprezentantă CNAS.

Pentru anul 2025, costul unui an complet de stagiu este de 20.518 lei, iar plata pentru o lună este de 1.709,84 lei. Proprietarii sau arendașii de terenuri agricole beneficiază de tarife reduse – 5.226 lei pe an sau 435,50 lei pe lună.

Angela Rezan a precizat că contribuțiile pot fi achitate retroactiv, începând cu anul 1999, însă nu pot fi plătite anticipat pentru perioade viitoare de muncă. De asemenea, contractul nu se poate încheia cu beneficiari de pensii sau persoane care au avut activitate oficială în perioada respectivă.

„Persoanele au posibilitatea să încheie contract și retroactiv, începând cu anul 1999. Pentru proprietarii sau arendașii de terenuri agricole, perioada eligibilă începe din 2009. Totuși, contractul nu poate fi semnat cu beneficiarii de pensie sau cu persoanele care au avut activitate în perioada vizată”, a adăugat reprezentanta CNAS.

Potrivit datelor instituției, în 2024 au fost semnate 720 de contracte pentru cumpărarea stagiului de muncă. Dintre acestea, aproximativ 400 au fost încheiate cu proprietari sau arendași de terenuri agricole, iar 320 – cu alte persoane fizice.

Reprezentanții CNAS reamintesc că verificarea contului personal de asigurări sociale se poate face online, prin intermediul portalului CNAS, unde sunt afișate toate contribuțiile plătite și perioadele neasigurate.