Ploi, grindină și vijelie: Cod Galben de instabilitate atmosferică în Moldova

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) a emis un Cod Galben de instabilitate atmosferică în Republica Moldova.

Alerta este valabilă pentru ziua de astăzi, 12 mai, în intervalul 08:00-21:00.

Astfel, în perioada respectivă, se prevăd ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice, izolat averse puternice (15–25 l/m²) cu grindină și vijelie în rafale de până la 15–20 m/s.

„În funcție de evoluția și intensitatea fenomenelor meteorologice prognozate, informațiile și harta vor fi actualizate”, comunică SHS.

Recomandări pentru cetățeni

În timpul furtunii:

evită deplasările în aer liber, mai ales în zone deschise

nu te adăposti sub copaci sau lângă stâlpi electrici

caută adăpost într-o clădire sau mașină

Acasă:

închide ferestrele și ușile

deconectează aparatele electrice

fixează obiectele de pe balcon sau din curte

În trafic:

redu viteza și păstrează distanța

evită parcarea sub copaci sau panouri

Important:

nu atinge cabluri electrice căzute

nu traversa zone inundate, chiar dacă apa pare mică