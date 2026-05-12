Rusia riscă să piardă un proiect nuclear de aproape 15 miliarde de dolari în Ungaria

„Rosatom” riscă să piardă un proiect în Europa în valoare de aproape 15 miliarde de dolari. Autoritățile maghiare vor reevalua finanțarea și derularea proiectului de extindere a centralei nucleare de la Paks, a declarat István Kapitányi, candidatul la funcția de ministru al economiei și energiei.

Sub conducerea lui Viktor Orbán, guvernul Ungariei a încheiat în 2014, fără nicio licitație, un contract cu una dintre întreprinderile „Rosatom” pentru construirea a două noi unități energetice. În februarie 2026, compania rusă a început în sfârșit construcția acestora.

„Avem nevoie de o strategie nucleară transparentă”, a declarat Kapitani în cadrul audierilor parlamentare (citat conform Reuters). „Trebuie să revizuim finanțarea și costurile proiectului „Paks-2” (proiectul de extindere) și condițiile de realizare a acestuia. Sunt contracte secrete cu care nu ne-am familiarizat încă și pe care trebuie să le studiem”.

Peter Magyar, care a preluat funcția de prim-ministru pe 9 mai, după victoria din alegerile din aprilie, a vorbit anterior și el despre disponibilitatea de a verifica toate acordurile referitoare la proiectul centralei nucleare „Paks-2”, a cărui valoare a calificat-o drept supraevaluată.

Singura centrală nucleară din Ungaria, situată lângă orașul Paks (la aproximativ 100 km de Budapesta), a fost construită în anii 1970–1980. Aceasta dispune de patru unități de producție cu reactoare VVER-440. Proiectul „Paks-2” prevede construirea a două noi unități cu reactoare VVER-1200 (nr. 5 și 6), cu o putere totală de 2,4 GW.

După întârzieri îndelungate, „Rosatom” a anunțat în februarie că a început turnarea „primului beton” în fundația clădirii reactorului pentru unitatea nr. 5. Acest lucru „marchează trecerea obiectivului la statutul de «centrală nucleară în construcție» conform standardelor AIEA”, a menționat corporația de stat:

Centrala nucleară „Paks” va deveni prima centrală nucleară de pe teritoriul Uniunii Europene dotată cu reactoare rusești VVER-1200 de generația III+.

„Au mai rămas doar câteva zile până la numirea noului guvern al Ungariei. Lucrările la șantierul „Paks-2” se desfășoară în plin”, — a declarat săptămâna trecută directorul general al „Rosatom”, Alexei Lihachev. – Sperăm foarte mult că, împreună cu [noul] guvern, vom relansa proiectul în ceea ce privește accelerarea… Din diverse motive, [lucrările] nu au avansat atât de repede pe cât ne-am fi dorit”.

Magyar și Kapitan au promis că vor lupta împotriva corupției, care a devenit un fenomen răspândit sub guvernarea Orbán. În septembrie 2025, Curtea de Justiție a Uniunii Europene de la Luxemburg a anulat aprobarea de către Comisia Europeană a contribuției financiare a guvernului maghiar la proiectul cu o valoare totală de 12,5 miliarde de euro (14,7 miliarde de dolari).

Conform acordului, „Rosatom” trebuie să finanțeze construcția cu 10 miliarde de euro, iar Budapesta – cu 2,5 miliarde de euro. Comisia Europeană „trebuia să verifice dacă transferul direct al contractului pentru construirea a două noi reactoare către o întreprindere rusă respectă normele UE în domeniul achizițiilor publice”, dar nu a făcut acest lucru, a hotărât instanța.