Ai fost mușcat de o căpușă? Ce simptome trebuie să urmărești și când apare pericolul

În sezonul cald, ieșirile în natură vin cu un risc invizibil – mușcăturile de căpușe. Deși doar aproximativ 30% dintre acestea sunt infectate, specialiștii avertizează că o simplă înțepătură poate duce la boli grave, dacă nu este tratată la timp.

În acest sens, medicul epidemiolog din cadrul Agenției Naționale pentru Sănătate Publică (ANSP), Ludmila Lungu, spune că nu toate căpușele sunt periculoase, însă riscul nu trebuie ignorat.

„Studiile au arătat că în Republica Moldova nu toate căpușele sunt infectate, practic doar 30% sunt purtătoare de infecții. Odată depistată, este important să fie extrasă corect și să monitorizăm evoluția”, a declarat specialista.

În cele mai multe cazuri, mușcătura provoacă doar disconfort local, cum ar fi mâncărimea. Totuși, dacă insecta este infectată, simptomele pot apărea la câteva zile după contact. Printre primele semne se numără apariția unei pete roșii circulare pe piele, care se poate extinde treptat, dar și dureri musculare, articulare sau stare generală de slăbiciune.

Căpușele se hrănesc cu sângele gazdelor și pot transmite bacterii periculoase. Cea mai frecventă afecțiune asociată este boala Lyme, însă pot apărea și alte infecții, inclusiv encefalita de căpușe. Netratate la timp, aceste boli pot duce la complicații severe, precum artrită, meningită sau tulburări neurologice.

Zonele cele mai expuse mușcăturilor sunt capul, gâtul, axilele, zona inghinală și coapsele. Specialiștii recomandă verificarea atentă a corpului după fiecare ieșire în natură.

În cazul unei mușcături, căpușa trebuie îndepărtată cât mai rapid, folosind o pensetă și o soluție dezinfectantă.

„Se extrage cât mai aproape de piele, printr-o mișcare fermă, fără a o strivi. Metodele tradiționale, cum ar fi uleiurile sau alte substanțe, nu sunt recomandate”, a precizat Ludmila Lungu.

Datele oficiale indică o scădere a cazurilor de boală Lyme în Republica Moldova. Dacă în 2024 au fost raportate 243 de îmbolnăviri, în 2025 numărul acestora a scăzut cu aproape 40%. Totuși, medicii avertizează că prudența rămâne esențială, în special în sezonul cald, când riscul de expunere este mai mare.