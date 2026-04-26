Maia Sandu merge la Cernobîl, la 40 de ani de la catastrofa nucleară. „Dezastrele nu cunosc frontiere”

Preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a anunţat, duminică dimineaţă, ca merge la Cernobîl, unde a avut loc catastrofa nucleară din urmă cu 40 de ani, pentru a aduce un omagiu celor care s-au sacrificat pentru a proteja Europa.

Șefa statului moldovean va face o vizită și la Kiev, unde se va întâlni cu preşedintele Volodimir Zelenski.

„În această dimineață, când comemorăm 40 de ani de la catastrofa nucleară de la Cernobîl, merg la Kyiv pentru discuții cu Președintele Volodymyr Zelenskyy, și la Cernobîl — pentru a aduce un omagiu celor care și-au dat sănătatea sau chiar viața pentru a proteja Europa de o tragedie și mai mare”, a transmis Maia Sandu, pe pagina sa de Facebook.

Președinta Maia Sandu a făcut apel la unitate, spunând că accidentul nuclear de la Cernobîl „ne-a arătat că dezastrele nu cunosc frontiere, dar a relevat și puterea solidarității internaționale”.

„Arcul ridicat deasupra reactorului contaminat este o dovadă că țările pot face lucruri extraordinare atunci când acționează împreună. Avem nevoie de aceeași unitate și hotărâre astăzi — pentru a proteja pacea în Europa. Locul Republicii Moldova este alături de cei care aleg să construiască, nu să distrugă”, a conchis Maia Sandu.

Pe 26 aprilie 1986, la ora 01.23 de minute, reactorul nr. 4 al centralei atomice de la Cernobîl, situată în apropierea orașului Pripeat, în fosta Republică Sovietică Socialistă Ucraineană, a explodat în timpul unui test de siguranță la putere redusă.

Norul radioactiv s-a dispersat peste mari părți ale Europei, iar peste 6 milioane de oameni au fost expuși radiațiilor. În primele luni de la dezastrul nuclear, 31 de persoane – lucrători și pompieri – au murit.

Orașele Pripeat și Cernobîl, împreună cu numeroase sate din jur, au fost evacuate, formând „Zona de Excludere”.

Autoritățile sovietice au recunoscut oficial incidentul abia în seara zilei de 28 aprilie 1986.