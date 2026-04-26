Un avion Swiss Air a anulat decolarea la aproape 200 km/h după ce i-a luat foc un motor, șase oameni au fost răniți

Șase pasageri au fost răniți și spitalizați după ce un zbor al companiei Swiss Air, pe ruta Delhi-Zurich, a întrerupt decolarea și a fost evacuat pe pista Aeroportului Internațional Indira Gandhi duminică dimineața, potrivit Economic Times și Reuters.

Incidentul s-a produs atunci când unul dintre motoarele aeronavei s-a defectat și a luat foc în timp ce încerca, determinând echipajul să oprească aeronava și să inițieze o evacuare de urgență.

🔴 Un Airbus A330-300 de Swiss, opérant un vol entre Delhi & Zurich, a subi une panne du moteur numéro 1 pendant son décollage. L’avion a effectué un arrêt décollage.



April 26, 2026

Airbusul A330, care opera zborul LX147, avea la bord 232 de pasageri, inclusiv patru copii mici, precum și membrii echipajului, potrivit Times of India.

Aeronava se afla în proces de accelerare pe pista 28, în jurul orei 01:08, când s-a produs defecțiunea.

Conform datelor de urmărire a zborului, aeronava atinsese o viteză de 104 noduri (192 km/h) înainte ca echipajul să anuleze decolarea.

Ce a spus compania Swiss Air:

„Șase pasageri primesc în prezent îngrijiri medicale, iar echipajul este teafăr. Toți pasagerii și membrii echipajului au fost evacuați din aeronavă pe toboganele de urgență. Șase pasageri sunt în prezent supuși unei evaluări medicale. Pentru un număr redus de persoane care nu au putut folosi toboganele, s-au pus la dispoziție scări.

Pasagerii sunt ajutați în prezent. Echipele locale lucrează intens pentru a organiza rezervări alternative sau cazare la hotel pentru pasagerii noștri. Aceștia au primit cărți de vizită pentru a ne asigura că îi putem contacta în mod fiabil. O astfel de situație este stresantă pentru toți cei implicați. Echipele noastre locale au grijă de pasagerii noștri la fața locului și sunt în contact direct cu aceștia. Colaborăm îndeaproape cu autoritățile locale.

Suntem hotărâți să înțelegem pe deplin ce a dus la acest incident. Specialiștii tehnici ai SWISS se vor deplasa la Delhi pentru a inspecta aeronava și a iniția pașii următori. În același timp, lucrăm intens pentru a găsi soluții rapide și adecvate de continuare a călătoriei pentru toți pasagerii. Siguranța pasagerilor și a echipajului nostru este întotdeauna prioritatea noastră principală“.