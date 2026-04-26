Râul Nistru seacă: Debitul apei este aproape înjumătățit. Ce spun ecologiștii

Situația hidrologică a râului Nistru se agravează, iar nivelul apei înregistrează valori neobișnuit de scăzute. Fluviul, principala sursă de apă pentru Republica Moldova, se confruntă cu un debit redus, estimat la aproximativ 100 de metri cubi pe secundă, de aproape două ori mai mic decât normalul perioadei.

Expertul în ecologie Ilia Trombițchi avertizează că nivelul apei în lacul de acumulare de la Novodnestrovsk nu atinge cota necesară pentru asigurarea debitului pe termen lung.

„În prezent, nivelul apei este de circa 115,5 metri deasupra nivelului mării, sub pragul de 120 de metri necesar pentru perioada de vară și toamnă”, a declarat expertul.

Pe segmentul fluviului din apropierea satului Bălăbănești, nivelul apei a coborât la aproximativ trei metri, deși ar trebui să fie de circa 4,5 metri. În unele zone, malurile sunt complet descoperite.

Locuitorii din zonă spun că fenomenul s-a accentuat în ultimii ani.

„Anterior, apa ajungea aproape de maluri. Acum, de mulți ani, nivelul este scăzut, iar pentru cei care folosesc apa la irigații situația devine tot mai dificilă”, spun oamenii.

Ecologiștii susțin că, deocamdată, nu există un risc major pentru aprovizionarea populației cu apă potabilă, însă ecosistemele acvatice și agricultura ar putea fi afectate. Reducerea debitului și lipsa precipitațiilor pun presiune suplimentară asupra resurselor de apă.

Autoritățile au elaborat un plan de gestionare a bazinului hidrografic al Nistrului, care include măsuri pentru prevenirea secetei și inundațiilor, fiind susținut financiar printr-un grant de aproape opt milioane de euro.

„Sănătatea râului depinde de starea întregului bazin hidrografic. Atât Republica Moldova, cât și Ucraina trebuie să crească suprafața și calitatea pădurilor”, a subliniat Ilia Trombițchi.

Situația este complicată și de incidente recente. În luna martie, fluviul a fost afectat de o poluare cu hidrocarburi, după un atac rusesc asupra hidrocentralei de la Novodnestrovsk. Aproximativ 1,5 tone de substanțe petroliere au ajuns în apă, afectând ecosistemul și determinând sistarea temporară a livrărilor de apă potabilă în unele localități din nordul țării.