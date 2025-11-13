Statul datorează 11 miliarde agricultorilor – Ministerul Finanțelor promite soluții rapide

Ministerul Finanțelor a confirmat oficial că Republica Moldova are datorii istorice de aproximativ 11 miliarde de lei față de agricultori, reprezentând rambursări de TVA acumulate în ultimii ani. Restanțele, întinse pe mai multe exerciții bugetare, afectează direct fluxul de numerar al fermierilor și limitează capacitatea acestora de a investi în producție și exporturi. Ministrul Adrian Gavriliță a descris situația drept „dureroasă”, recunoscând că statul a întârziat ani la rând să onoreze aceste obligații fiscale, deși agricultura este unul dintre sectoarele strategice ale economiei naționale.

Potrivit Ministerului, autoritățile lucrează la un mecanism care să transforme aceste datorii în instrumente financiare lichide, ce pot fi utilizate mai ușor de fermieri pentru achitarea creditelor, impozitelor sau pentru garantarea investițiilor. Printre opțiunile analizate se numără emiterea unor titluri de stat speciale sau posibilitatea compensării TVA-ului restant cu alte obligații fiscale. Ideea este ca fermierii să nu mai fie nevoiți să aștepte ani întregi rambursarea efectivă a sumelor blocate în sistemul bugetar.

Adrian Gavriliță a explicat că neplata la timp a rambursărilor a generat o „presiune semnificativă” asupra mediului agricol, mai ales în contextul prețurilor scăzute la export și al costurilor ridicate de producție. „Trebuie să restabilim încrederea fermierilor în stat. Aceste sume nu sunt un favor, ci dreptul lor legal”, a declarat ministrul.

Fermierii, însă, rămân sceptici. Asociațiile de profil avertizează că promisiunile de restructurare a datoriilor au mai fost făcute și în trecut, fără rezultate concrete. Mulți se tem că transformarea datoriilor în instrumente financiare ar putea ascunde, de fapt, o nouă amânare a plăților reale. În același timp, experții fiscali susțin că soluția ar putea funcționa dacă va fi aplicată transparent și cu garanții ferme privind conversia valorilor.

Guvernul promite să finalizeze un plan clar de lichidare a restanțelor până la începutul anului 2026. Scopul este dublu: stabilizarea fluxului financiar în agricultură și evitarea blocajelor care pot afecta competitivitatea exporturilor moldovenești. Pentru o economie dependentă de agricultură, restituirea acestor 11 miliarde de lei nu este doar o obligație bugetară, ci o chestiune de supraviețuire.