Fadei Nagacevschi acuză PAS de abuz electoral și cere intervenția Comisiei de la Veneția

Fostul ministru al Justiției, Fadei Nagacevschi, a lansat un apel public către partidele politice eliminate din actuala cursă electorală, acuzând guvernarea PAS de folosirea abuzivă a instituțiilor statului în scop politic. Potrivit lui Nagacevschi, legea privind partidele politice ar fi fost aplicată selectiv, pentru a exclude zeci de formațiuni incomode, în timp ce autoritățile au justificat acțiunile prin argumente legate de securitate națională și „război hibrid”.

Fostul ministru susține că instituții precum Serviciul de Informații și Securitate (SIS), Agenția Servicii Publice (ASP), Ministerul Justiției și Comisia Electorală Centrală (CEC) au fost implicate în aceste decizii, fără o examinare obiectivă a fiecărui caz. El afirmă că măsurile luate nu au respectat principiile democratice, iar Curtea Constituțională ar fi refuzat să analizeze fondul real al problemelor, preferând, spune el, „o interpretare formală” care avantajează guvernarea.

Nagacevschi mai acuză autoritățile că au construit o imagine falsă, potrivit căreia abuzurile s-ar fi limitat la cazul Partidului Șor, în timp ce în realitate mai multe formațiuni ar fi fost eliminate în baza unor proceduri discutabile. În opinia sa, acest model de excludere sistematică riscă să afecteze pluralismul politic și credibilitatea întregului proces electoral.

Fostul ministru face apel la toate partidele afectate să se adreseze Comisiei de la Veneția cu probe concrete, pentru a documenta ceea ce el numește „manipulare electorală mascată în retorica de securitate”. Potrivit lui, doar o expertiză internațională independentă poate restabili echilibrul democratic și poate garanta că viitoarele alegeri nu vor fi controlate prin abuz administrativ.

Declarațiile lui Nagacevschi apar într-un context politic tensionat, cu acuzații reciproce între guvernare și opoziție privind legalitatea procesului electoral. Apelul său amplifică dezbaterea despre limitele dintre securitatea națională și libertatea politică, într-o Republică Moldova care se pregătește de un scrutin crucial pentru direcția sa europeană.