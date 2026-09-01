Alegeri duble în Găgăuzia pe 15 noiembrie: Pentru funcția de bașcan și deputat în APG

Comisia Electorală Centrală (CEC) a stabilit data de 15 noiembrie 2026 pentru desfășurarea alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei.

Decizia vine în contextul în care Adunarea Populară a Găgăuziei, prin hotărârea din 17 august 2026, a constatat vacanța funcției de guvernator al Găgăuziei. Potrivit legislației, alegerile pentru funcția de bașcan se desfășoară cel târziu în termen de trei luni de la intervenirea vacanței funcției.

Totodată, Codul electoral prevede că alegerile bașcanului au loc în a doua sau a treia duminică a lunii noiembrie. Data scrutinului se stabilește prin hotărâre a Adunării Populare a Găgăuziei cu cel târziu 80 de zile înainte de ziua alegerilor. În cazul în care Adunarea Populară a Găgăuziei nu adoptă hotărârea privind stabilirea datei alegerilor în termenul stabilit, decizia este adoptată prin hotărâre a Comisiei Electorale Centrale cu cel târziu 75 de zile înainte de ziua alegerilor.

În acest context, la 26 august 2026, CEC s-a adresat Adunării Populare a Găgăuziei, solicitând adoptarea, în termenul prevăzut de Codul electoral, a hotărârii privind stabilirea datei alegerilor pentru funcția de guvernator al UTA Găgăuzia. Pentru asigurarea unei organizări eficiente și coordonate a procesului electoral, Comisia a recomandat ca scrutinul să fie organizat la 15 noiembrie 2026, dată la care urmează să se desfășoare și alegerile pentru Adunarea Populară a Găgăuziei.

Până la adoptarea hotărârii CEC, Comisia nu a recepționat un răspuns din partea Adunării Populare a Găgăuziei. Totodată, Adunarea Populară a întreprins trei tentative de examinare a subiectului, în ședințele din 17 și 26 august și 1 septembrie 2026, însă o hotărâre privind stabilirea datei alegerilor nu a fost adoptată.

În aceste condiții, pentru respectarea cadrului legal și a termenelor prevăzute de legislația electorală, Comisia Electorală Centrală a stabilit desfășurarea alegerilor pentru funcția de bașcan al Găgăuziei pentru duminică, 15 noiembrie 2026.