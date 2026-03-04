Alegeri fără surprize la USM: Otilia Dandara, mama unei foste deputate PAS, a câștigat fotoliul de rector

Comunitatea academică a Universității de Stat din Moldova și-a desemnat noul rector. În urma scrutinului organizat conform Regulamentului instituțional, Otilia Dandara a obținut cele mai multe voturi și urmează să preia conducerea instituției.

Potrivit Consiliului pentru Dezvoltare Strategică Instituțională, la alegeri au participat 1483 de membri ai comunității academice cu drept de vot.

Rezultatele finale ale scrutinului sunt următoarele:

Otilia Dandara – 796 voturi;

Florentin Paladi – 631 voturi;

Dumitru Dodul – 39 voturi.

„Astfel, în urma scrutinului, a fost aleasă în funcția de Rector al Universității de Stat din Moldova doamna Otilia Dandara, mandat care urmează a fi confirmat în condițiile legii și ale Regulamentului privind modul de alegere a rectorului USM”, notează responsabilii.

Universitatea de Stat din Moldova (USM) și-a ales pe 3 martie, rectorul. În concurs sunt înscriși trei candidați – Otilia Dandara, prim-prorector și prorector pentru activitatea didactică și studențească, Dumitru Dodul, șef al Departamentului Filosofie și Antropologie, și profesorul universitar Florentin Paladi.