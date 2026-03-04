Accident nocturn în sectorul Râșcani al Capitalei. Au fost implicate trei automobile

Un accident rutier în care au fost implicate trei automobile s-a produs noaptea trecută în sectorul Râșcani al Capitalei, pe strada Miron Costin.

Imagini de la fața locului au fost publicate pe rețelele sociale.

Potrivit informațiilor preliminare, un automobil de marca BMW s-a ciocnit cu o Skoda, iar în urma impactului, BMW-ul a fost proiectat într-un alt vehicul care era parcat pe marginea carosabilului.

Deocamdată, nu se cunoaște dacă în urma accidentului au fost înregistrate victime. Circumstanțele producerii coliziunii urmează să fie stabilite.