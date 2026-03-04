A fost ales noul Lider Suprem al Iranului: Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei

Adunarea Experților din Iran l-a numit pe Mojtaba Khamenei, fiul lui Ali Khamenei, drept noul conducător și Lider Suprem al Iranului, potrivit relatărilor publicațiilor Ynet și Iran International.

Initial el era dat ca mort in bombardamentele in care a murit tatal sau.

Conform rapoartelor Iran International, o astfel de decizie ar fi luată sub presiunea Gărzilor Revoluționare Islamice (IRGC).

Conducere interimară instalată după decesul lui Khamenei

După decesul lui Khamenei, autoritățile iraniene au anunțat instalarea unei conduceri interimare. Ayatollahul Alireza Arafi a fost desemnat să exercite temporar atribuțiile liderului suprem, alături de președintele Masoud Pezeshkian și de șeful justiției, Gholam-Hossein Mohseni-Ejei.

Ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a afirmat că un succesor permanent ar putea fi desemnat în termen de câteva zile.

Kasra Aarbi, director de cercetare privind Garda Revoluționară la organizația United Against Nuclear Iran, a declarat că există „o structură de putere invizibilă” concepută pentru a asigura continuitatea regimului în cazul unui vid de autoritate.