R. Moldova continuă să atragă investiții: 80% din capitalul străin vine din UE

Aproximativ 80% din investițiile străine atrase de Republica Moldova provin din statele Uniunii Europene, iar interesul investitorilor rămâne ridicat în pofida contextului regional complicat. Directorul adjunct al Agenției de Investiții, Mihai Burunciuc, a declarat că, pentru mediul de afaceri, în special pentru investitorii străini, climatul investițional din Republica Moldova este unul atractiv.

Potrivit acestuia, investițiile străine directe reprezintă un element esențial pentru dezvoltarea economică, iar rezultatele obținute până în prezent demonstrează că interesul investitorilor pentru Republica Moldova se menține.

„Cheia succesului pentru o economie dezvoltată sunt investițiile străine directe, cât și volumul lor și industriile în care acestea lucrează. Vedem că investițiile plasate aici aduc rezultate, iar multe dintre profituri sunt reinvestite”, a declarat Mihai Burunciuc.

Datele prezentate arată că în 2024 stocul investițiilor străine directe în Republica Moldova a ajuns la 5,47 miliarde de dolari, iar intrările nete au constituit 360 de milioane de dolari, la un nivel similar celui din anul precedent.

În primele trei trimestre ale anului 2025, stocul investițiilor a crescut până la 6,3 miliarde de dolari, iar intrările nete au însumat 309 milioane de dolari, în creștere cu 14% față de perioada similară a anului anterior.

Aceste evoluții au loc într-un context global dificil, în care investițiile străine directe au înregistrat scăderi la nivel mondial, inclusiv în Uniunea Europeană. Potrivit lui Burunciuc, faptul că Republica Moldova reușește să mențină un nivel relativ stabil al investițiilor indică faptul că țara rămâne o destinație competitivă pentru investitori.

Cei mai mulți investitori provin din state ale Uniunii Europene, precum Cehia, Belgia, Țările de Jos și Ungaria, dar și din Ucraina și Canada.

„Ca și sursă primordială de investiții pentru ultimii cinci ani este piața Uniunii Europene. De acolo aproximativ 80% din investiții intră în Republica Moldova”, a precizat directorul adjunct al Agenției de Investiții.

În același timp, autoritățile recunosc existența unor provocări pentru mediul investițional. Printre cele mai importante se numără lipsa forței de muncă calificate și calitatea infrastructurii, inclusiv a celei rutiere.

„Prima este lipsa forței de muncă calificată și a doua este calitatea infrastructurii, inclusiv cea rutieră”, a declarat Burunciuc, menționând că sunt analizate ajustări legislative pentru a facilita angajarea muncitorilor străini.

În ceea ce privește comerțul exterior, exporturile Republicii Moldova au ajuns în 2025 la 3,78 miliarde de dolari, în creștere cu 6,4% față de anul precedent. Aproximativ 67% din exporturi sunt orientate spre piața Uniunii Europene.

Cu toate acestea, importurile continuă să depășească exporturile, iar deficitul comercial rămâne ridicat. Potrivit lui Burunciuc, situația este influențată în mare parte de costurile ridicate la energie și materii prime, care afectează competitivitatea produselor moldovenești pe piețele externe.