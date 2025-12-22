Alegeri locale noi la Orhei și Taraclia, după ce primarii și-au dat demisia: Ce dată a stabilit CEC

Comisia Electorală Centrală a stabilit data de 17 mai 2026 pentru organizarea alegerilor locale noi pentru funcția de primar în orașul Taraclia, raionul Taraclia și în municipiul Orhei, raionul Orhei.

Potrivit CEC, decizia vine urmare a cererilor de demisie a primarilor din cele două localități.

Pe data de 2 decembrie, primărița de Orhei, Tatiana Cociu, a demisionat din funcție. Despre aceasta a anunțat aceasta personal printr-un mesaj pe Facebook. „Cu mare regret vă anunț că îmi dau demisia. Eu și colegii mei suntem amenințați cu arestări doar pentru că lucrăm pentru oameni, iar locuitorii orașului și ai țării sunt supuși presiunii și amenzilor”, se arată în mesaj.