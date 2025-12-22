Fermierii cer prelungirea licențierii la importul de cereale

Fermierii solicită prelungirea sistemului de licențiere a importului de cereale și oleaginoase din Ucraina. Măsură este esențială pentru protejarea producției locale și salvgardarea exporturilor autentice moldovenești pe piețele europene, argumentează solicitarea AO Forța Fermierilor.

Este necesară instituirea unui mecanism permanent până la finalizarea războiului din Ucraina. Promisiuni în acest sens au existat anterior, dar nu au fost îndeplinite.

Piața Europeană a restabilit deja cote de import, taxe sau licențiere la importurile din Ucraina. Polonia, România, Slovacia și alte state membre au implementat restricții pentru a-și proteja producătorii locali. Moldova trebuie să facă același lucru pentru a nu rămâne singura piață deschisă și vulnerabilă din regiune.

Fermierii susțin că măsura ar fi necesară pentru protejarea pieței interne. Or importurile din Ucraina ar crea fluctuații majore de prețuri care afectează producătorii locali, afirmă asociația.

„Licențierea permite controlul volumelor importate și asigură stabilitatea necesară pentru planificarea producției agricole autohtone”, notează Forța Fermierilor.

Asociația cere Guvernului să prelungească licențierea importurilor de cereale, argumentând și că măsura protejează exporturile moldovenești către UE. Formațiunea susține că importurile ucrainene ar putea fi mascate sub steag moldovenesc și ar putea afecta încrederea partenerilor comerciali.

Amintim că Guvernul a prelungit în luna iunie pentru încă jumătate de an măsura de aplicare la licența la importul de grâu, porumb și floarea-soarelui.