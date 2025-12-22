Lapoviță slabă și până la -3 grade noaptea. Prognoza meteo pentru mâine

Serviciul Hidrometeorologic de Stat (SHS) anunță prognoza meteo pentru intervalul 22 decembrie, ora 20:00 – 23 decembrie, ora 20:00.

Pe parcursul nopții nu sunt prognozate precipitații semnificative, însă în timpul zilei, izolat, pot cădea precipitații slabe, preponderent sub formă de ninsoare sau lapoviță.

Vântul va sufla slab.

Temperaturile aerului:

Minime nocturne: între −3 și +2°C

Maxime diurne: între 0 și +5°C

Meteorologii recomandă prudență pe drumuri, în special în zonele unde pot apărea ninsori slabe sau polei.