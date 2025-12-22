Vlad Filat poate fi extrădat în Franța? Răspunsul Ministerului Justiției din Moldova

Ministerul Justiției susține că este prematur să se discute despre o eventuală extrădare a fostului premier Vlad Filat, condamnat recent în Franța, atât timp cât hotărârea instanței franceze nu este definitivă.

Responsabila pentru comunicare din cadrul Ministerului Justiției, Loreta Lisnic, a declarat că procedurile judiciare sunt în desfășurare, iar până la epuizarea căilor de atac nu pot fi analizate eventuale demersuri de extrădare.

Totodată, ea a amintit că legislația națională interzice extrădarea cetățenilor Republicii Moldova către alte state.

În același context, reprezentanta Ministerului Justiției a precizat că instanța franceză a admis cererea Republicii Moldova de a fi recunoscută ca parte civilă în dosar și a constatat existența unui prejudiciu adus statului. Potrivit acesteia, autoritățile de la Chișinău au contestat însă decizia tribunalului francez în partea ce ține de cuantumul prejudiciului moral stabilit.

Precizările Ministerului Justiției vin după ce o instanță din Franța l-a condamnat în lipsă pe Vlad Filat la doi ani de închisoare și la plata unei amenzi de 100.000 de euro pentru spălare de bani, într-un dosar de corupție. Prin sentința pronunțată la 8 decembrie, Tribunalul corecțional din Paris a emis și un mandat de arestare pe numele fostului premier, care nu s-a prezentat la proces.

În același dosar, fosta soție a lui Filat a fost condamnată la 18 luni de închisoare cu suspendare și amendată cu 150.000 de euro, fiind obligată, în solidar cu Vlad Filat, să achite Republicii Moldova suma de 10.000 de euro drept daune morale.