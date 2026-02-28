Israelul susține că Ali Khamenei a fost ucis

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Ali Khamenei, a fost ucis sâmbătă într-o lovitură israeliană, în cadrul unei operațiuni militare comune de amploare desfășurate de Statele Unite și Israel, potrivit unor declarații făcute de ambasadorul Israelului la Washington către oficiali americani.

Un oficial israelian a confirmat pentru publicația Axios că, potrivit informațiilor serviciilor de informații israeliene, Khamenei este mort.

Lovitură majoră pentru regimul de la Teheran

Ali Khamenei, în vârstă de 86 de ani, a condus Iranul timp de 35 de ani, fiind unul dintre cei mai longevivi lideri autoritari din lume. Moartea sa reprezintă o lovitură majoră pentru regimul iranian și ar putea accelera prăbușirea acestuia, un obiectiv declarat în mod explicit de oficiali americani și israelieni în contextul actualei campanii militare.

Eliminarea liderului suprem declanșează imediat o criză de succesiune, fără un răspuns clar privind cine va prelua conducerea.

Criză de succesiune și haos în lanțul de comandă

Potrivit Constituției Iranului, un consiliu de clerici ar trebui să desemneze un nou lider suprem. Totuși, atacurile israeliene ar fi vizat și comandanți de rang înalt ai Gardienilor Revoluției (IRGC), precum și lideri politici, lăsând lanțul de comandă al regimului într-o stare de dezorganizare.

Oficiali israelieni susțin că, potrivit evaluărilor lor, ministrul iranian al Apărării și comandantul IRGC s-ar număra, de asemenea, printre cei uciși în atacurile țintite de sâmbătă.

Nu este clar dacă IRGC va încerca să preia controlul asupra țării sau dacă loviturile vor crea deschiderea populară la care au făcut apel premierul israelian Benjamin Netanyahu și președintele american Donald Trump.

Surse israeliene au afirmat că au fost vizați și fiii lui Khamenei, însă evaluările serviciilor de informații indică faptul că aceștia ar fi supraviețuit. Mojtaba Khamenei, unul dintre fii, era considerat un posibil succesor al tatălui său.

35 de ani la conducerea Iranului

Ali Khamenei a preluat puterea în 1989, după moartea fondatorului Revoluției Islamice, ayatollahul Ruhollah Khomeini. În cele trei decenii și jumătate de conducere, el a consolidat un control aproape total asupra statului iranian.

În calitate de lider suprem, avea autoritate asupra sistemului judiciar, mass-mediei de stat și tuturor forțelor de securitate, inclusiv asupra Gardienilor Revoluției. Regimul său a reprimat dur opoziția, iar mii de protestatari au fost uciși în timpul revoltelor naționale din ultimii ani.

Apeluri la revoltă

Într-un mesaj video transmis peste noapte, președintele Donald Trump a cerut poporului iranian să rămână în case în timpul campaniei de bombardamente, dar să se ridice și să „preia controlul asupra guvernului” după încheierea acesteia.

Fostul prinț moștenitor al Iranului, Reza Pahlavi, aflat în exil și unul dintre principalii lideri ai opoziției, a făcut la rândul său apel la iranieni să iasă în stradă. El a transmis un mesaj direct forțelor de securitate: „Alăturați-vă națiunii și ajutați la asigurarea unei tranziții stabile și sigure. În caz contrar, vă veți scufunda odată cu nava lui Khamenei și cu regimul său în prăbușire.”

Situația rămâne extrem de tensionată, iar evoluțiile din următoarele ore sunt așteptate să clarifice direcția în care se îndreaptă Iranul după dispariția liderului său suprem.