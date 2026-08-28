Alertă pentru viticultori: Un organism dăunător de carantină, identificat în plantațiile viticole din țară. Recomandările ANSA

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor (ANSA) informează despre depistarea în plantațiile viticole din Republica Moldova a organismului dăunător de carantină Grapevine flavescence dorée phytoplasma – agentul fitoplasmatic cunoscută sub denumirea de îngălbenirea aurie a viței-de-vie. Pe teritoriul Uniunii Europene este cunoscută prezența organismului de carantină și este relevant pentru Republica Moldova.

„EPPO clasifică agentul patogen drept organism dăunător de carantină A2, iar în Uniunea Europeană acesta este reglementat ca organism de carantină.

Focarele au fost identificate în urma activităților de supraveghere fitosanitară desfășurate, atât în plantații-mamă destinate producerii materialului săditor, cât și în plantații în rod, prezența oficială fiind confirmă prin Raport de încercări, eliberat de IP CNSAPSA, Laborator de produse vegetale și produse de uz fitosanitar, desemnat ca laborator de referință”, precizează ANSA.

Pentru gestionarea focarelor, ANSA a instituit grupuri de lucru și a dispus măsuri fitosanitare, inclusiv delimitarea zonelor afectate, aplicarea măsurilor de urgență pentru eradicarea focarelor și eliminarea din plantații a tufelor infectate. Plantațiile-mamă afectate vor fi excluse din Registrul plantațiilor-mamă de viță-de-vie, iar circulația materialului săditor va fi restricționată în lipsa unei permisiuni oficiale.

Plantele afectate pot prezenta îngălbenirea sau înroșirea frunzelor, în funcție de soi, răsucirea marginilor frunzelor, coacerea neuniformă a strugurilor, reducerea vigorii și maturarea incompletă a lemnului. Simptomele sunt observabile în special în perioada de vegetație.

ANSA recomandă producătorilor viticoli să monitorizeze periodic plantațiile și să raporteze imediat orice suspiciune subdiviziunilor teritoriale ale instituției, indicând localitatea și, dacă este posibil, anexând fotografii ale plantelor suspecte.

Totodată, materialul vegetal suspect, inclusiv butașii, coardele, altoii și vițele, nu trebuie transportat neautorizat din zonele afectate. Plantarea viței-de-vie trebuie făcută cu material săditor care respectă cerințele fitosanitare și de certificare.