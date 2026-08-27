Toate marile rafinării ale Lukoil din Rusia s-au închis din cauza atacurilor ucrainene

Toate marile rafinării Lukoil din Rusia și-au oprit activitatea în urma atacurilor ucrainene cu drone, relatează, joi, The Moscow Times. Rafinăria NORSI, deținută de Lukoil, a oprit de urgență procesarea petrolului și producția de carburanți în urma incendiului provocat de atacul cu drone din 26 august, au declarat pentru Reuters trei surse din industrie.

Miercuri, guvernatorul regiunii Nijni Novgorod, Gleb Nikitin, a anunțat că un atac cu drone a provocat pagube la un obiectiv industrial din regiune, fără să precizeze despre ce întreprindere este vorba.

Potrivit surselor Reuters, atacul a avariat mai multe instalații, conducte și alte componente ale infrastructurii rafinăriei. Sursele nu au putut estima cât va dura repararea pagubelor și când va putea NORSI să reia procesarea petrolului.

Odată cu oprirea NORSI, toate principalele rafinării Lukoil din Rusia și-au suspendat activitatea, adaugă agenția britanică. Rafinăria Permnefteorgsintez și-a oprit procesarea pe 21 august, iar rafinăria din Volgograd pe 31 iulie.

NORSI este a patra rafinărie din Rusia după volumul de petrol procesat și a doua după producția de benzină, având o capacitate de peste 15 milioane de tone de țiței pe an.

Uzina poate produce anual aproximativ cinci milioane de tone de benzină, peste cinci milioane de tone de motorină, peste două milioane de tone de păcură și aproximativ 500.000 de tone de bitum rutier. NORSI și-a mai oprit activitatea în urma atacurilor cu drone pe 2 iulie, 24 iunie, 20 mai și 5 aprilie.

Pe fondul opririi producției, Lukoil nu a scos, miercuri, la vânzare pe Bursa Internațională de Mărfuri și Materii Prime din Sankt Petersburg loturi angro de benzină, motorină și alte produse petroliere fabricate la NORSI.

Al doilea val al crizei benzinei din Rusia lovește și mai rău

Rusia se confruntă cu un al doilea val al crizei carburanților. Pe 16 august, benzină sau motorină mai erau disponibile la doar 28,1% dintre benzinăriile din țară, față de 41% cu o săptămână înainte. Datele provin din aplicația „GdeBENZ”, potrivit Izvestia.

În săptămâna 11-18 august, disponibilitatea carburanților scăzuse în regiunile ruse Volgograd, Celeabinsk, Orenburg, Voronej, Samara, Penza, Saratov, Lipețk și Rostov, precum și în Tatarstan.

Autoritățile din cel puțin opt regiuni, printre care ținutul Krasnodar și regiunile Kaluga și Nijni Novgorod, au confirmat existența problemelor la benzinării. Locuitorii din alte cel puțin 13 regiuni au semnalat, la rândul lor, lipsa carburanților, pe rețelele sociale. Printre acestea se numără Moscova, regiunea Moscova, regiunile Irkuțk, Arhanghelsk și Tomsk, ținuturile Transbaikal și Stavropol, precum și Iakuția și Adigheia.

Jurnaliștii independenți ruși au verificat, pe 17 august, 21 de benzinării din Moscova și regiunea Moscova. Benzina AI-92 era disponibilă doar la șapte dintre ele, AI-95 la șase, iar AI-98 la cinci.

„Noul val de penurie a apărut din cauza atacurilor care continuă și a reparațiilor neplanificate la rafinării”, a explicat Igor Iușkov, analist principal la Fondul pentru Securitate Energetică Națională.

Anterior, S&P Global calculase că, între ianuarie și iulie, Forțele Armate ale Ucrainei au scos din funcțiune, prin atacuri cu drone, cel puțin 26 de rafinării din Rusia. Șapte dintre acestea nu și-au reluat producția, iar în august și-au oprit activitatea alte patru unități.

În consecință, volumul de petrol rafinat în Rusia a scăzut, potrivit estimărilor EA Analytics, până la 3,6 milioane de barili pe zi, cel mai redus nivel din mai 2002, înainte de a urca în august la 4 milioane de barili pe zi. Analiștii Rystad au remarcat însă că acest nivel rămâne cu 30% sub media sezonieră.

În prezent, potrivit unor surse Reuters, autoritățile ruse transferă benzină din regiuni către Moscova.

În același timp, surse din piața carburanților citate de Kommersant au avertizat că situația s-ar putea agrava până la începutul lunii septembrie, deoarece una dintre cele două rafinării din Belarus care livrează carburanți Rusiei urmează să intre în reparații. Lucrări de mentenanță programate sunt prevăzute și la mai multe rafinării mari din Rusia.