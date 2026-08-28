Președinții Sandu, Dan și Zelenski au discutat la Chișinău despre securitate și integrarea în UE

Liderii Republicii Moldova, României și Ucrainei au reafirmat, la Chișinău, angajamentul pentru consolidarea cooperării în domeniul securității, infrastructurii și integrării europene. Maia Sandu, Nicușor Dan și Vladimir Zelenski au discutat despre aceste priorități în cadrul reuniunii trilaterale, desfășurate în contextul marcării a 35 de ani de la proclamarea Independenței Republicii Moldova.

La conferința de presă, susținută după întrevedere, Maia Sandu a declarat că prezența celor doi lideri la Chișinău, de Ziua Independenței, are o semnificație aparte. Ea a remarcat că, în urmă cu 35 de ani, cele trei țări se confruntau cu dificultăți economice majore, iar astăzi România este membră a UE și NATO, Ucraina se apără în fața agresiunii ruse, iar Republica Moldova negociază aderarea la UE.

Referindu-se la independență, șefa statului a spus că aceasta înseamnă dreptul unei țări de a-și alege partenerii, aliații și direcția de dezvoltare, de a-și comercializa produsele pe piețele pe care le alege și de a fi tratată ca un partener.

Maia Sandu a menționat încălcările spațiului aerian al Republicii Moldova și României și necesitatea consolidării apărării antiaeriene și a cooperării regionale. Ea a pledat și pentru o mai bună conectare a celor trei țări prin infrastructură rutieră, feroviară și energetică, precum și pentru cooperarea în protejarea frontierelor și supravegherea spațiului aerian.

La rândul său, Vladimir Zelenski a declarat că participarea sa la evenimentele de la Chișinău reprezintă mai mult decât un gest simbolic. În opinia sa, în contextul amenințărilor ruse, statele din regiune trebuie să coopereze pentru a-și consolida securitatea, independența și reziliența.

Președintele Zelenski a declarat că Republica Moldova, România și Ucraina sunt aliați naturali și a pledat pentru aprofundarea cooperării dintre cele trei state în toate domeniile.

Nicușor Dan a reafirmat sprijinul României pentru Ucraina și a condamnat agresiunea Federației Ruse. Președintele român a spus că reuniunea trilaterală demonstrează responsabilitatea comună a celor trei state pentru securitatea regiunii.

Potrivit lui, discuțiile au vizat proiecte comune de infrastructură și energie, precum și modalități de răspuns la amenințările cu care se confruntă cele trei țări. Președintele român a menționat programul SAFE, prin care România va dezvolta o conexiune de autostradă cu Republica Moldova și Ucraina, pentru îmbunătățirea legăturilor terestre dintre cele trei state.

Un alt subiect abordat a fost parcursul european al Republicii Moldova și Ucrainei. Nicușor Dan a reiterat sprijinul României pentru aderarea celor două țări la UE, iar Maia Sandu și Vladimir Zelenski au reafirmat obiectivul integrării europene.

După declarațiile de presă, cei trei președinți urmau să se adreseze cetățenilor în Piața Marii Adunări Naționale.

Tot în această seară, clădirea Parlamentului a fost iluminată în culorile tricolorului.