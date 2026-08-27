Maxim Moroșan, cercetat de Poliție, demisionează din Consiliul Municipal Bălți

Consilierul municipal din Bălți Maxim Moroșan a anunțat că renunță la mandatul său. Acesta susține că nu dorește să mai participe la ceea ce numește „jocuri lipsite de sens” în cadrul Consiliului Municipal, dar precizează că decizia nu înseamnă retragerea sa din politică.

Într-un mesaj adresat locuitorilor municipiului Bălți și colegilor din Consiliul Municipal, Moroșan a declarat că, deși se află de aproape un an departe de oraș, continuă să păstreze legătura cu echipa sa și cu susținătorii.

Oficialul mai susține că absența sa ar fi provocată de „presiuni” și de „dosare penale politice fabricate”. Totodată, el a criticat situația din Consiliul Municipal Bălți, afirmând că disputele și problemele au continuat și după plecarea sa.

În aceste condiții, acesta a anunțat că își depune mandatul și lasă locul următorului consilier.

„Nu vreau să particip la jocuri lipsite de sens și îmi depun mandatul de consilier municipal. Îi ofer următorului consilier municipal posibilitatea să se manifeste – în sensul bun al cuvântului”, a menționat Moroșan.

El a subliniat însă că decizia nu reprezintă o retragere din politică și nici o renunțare la activitatea legată de municipiul Bălți.

„Munca adevărată pentru oameni nu se limitează la birouri. Împreună cu echipa și oamenii care împărtășesc aceleași idei la Bălți, continuăm să ajutăm de la distanță, fără prea mult zgomot”, a mai afirmat Maxim Moroșan.

Amintim că Maxim Moroșan este vizat într-un dosar amplu privind pregătirea unor acțiuni de destabilizare pe teritoriul Republicii Moldova. În septembrie 2025, presa de la Chișinău a scris că Moroșan, cercetat în ancheta privind instruirea unor cetățeni moldoveni în Serbia, s-ar fi ascuns în regiunea transnistreană. Potrivit relatărilor publicate atunci, nu existau date oficiale privind o traversare legală a frontierei de stat.

Dosarul vizează grupuri de cetățeni moldoveni care, potrivit Poliției, ar fi fost instruiți în Serbia de persoane afiliate structurilor ruse pentru tactici de atac, opunere de rezistență față de forțele de ordine și acțiuni de destabilizare în context electoral. Poliția a anunțat, la 22 septembrie 2025, că au fost efectuate 250 de percheziții, iar 74 de persoane au fost reținute pentru 72 de ore.

Ulterior, pe 27 octombrie 2025, oamenii legii au efectuat noi percheziții în nordul țării, inclusiv în dosarul instruirilor din Serbia. Ziarul de Gardă a relatat că printre persoanele vizate s-a numărat și consilierul municipal de la Bălți, Maxim Moroșan, care a confirmat public că unul dintre automobilele sale a fost ridicat de oamenii legii.

Maxim Moroșan a mai figurat anterior în mai multe controverse publice. În iunie 2024, acesta a fost reținut după o altercație produsă la Bălți, dosar în care presa a scris că risca până la cinci ani de închisoare. În aprilie 2024, Moroșan a anunțat că i-a fost interzisă intrarea în România, susținând că autoritățile române l-au considerat o amenințare pentru securitatea națională.

De asemenea, Moroșan a fost criticat de organizații media după ce a lansat atacuri verbale la adresa jurnaliștilor Nord News. Centrul de Investigații Jurnalistice a scris că acesta i-a numit pe jurnaliști „agenți de influență”, după publicarea unui material despre folosirea campaniilor sociale în scop politic. Publicația Nokta a relatat, la rândul său, că Moroșan a folosit calificative ofensatoare la adresa redacției Nord News, inclusiv „agenți de influență”, „inoagenți” și „scriitori ieftini”.