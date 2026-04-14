Alexandru Balan va fi judecat în Moldova pentru divulgarea secretului de stat

Judecătoria Chișinău a înregistrat dosarul penal pe numele fostului director adjunct al Serviciului de Informații și Securitate (SIS) al R. Moldova, Alexandru Balan, învinuit de divulgarea secretului de stat. Recent, el a fost plasat în arest la domiciliu în România pentru trădare de patrie.

Potrivit legii penale a R. Moldova, divulgarea informaţiilor ce constituie secret de stat se pedepsește cu amendă de până la 47.500 de lei sau închisoare până la patru ani. În ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de până la cinci ani.

Fostul director adjunct al SIS, Alexandru Balan, este cercetat și în România pentru trădare de patrie. Pe moment, el se află în arest la domiciliu.

Alexandru Balan a fost reținut pe 8 septembrie 2025, la Timișoara, de procurorii români, fiind acuzat că ar fi divulgat informații secrete de stat legate de România către ofițeri KGB din Belarus. După ce a fost audiat de procurori, Curtea de Apel București a decis pe 10 septembrie plasarea lui Balan în arest preventiv.

În ziua rețineții, Serviciul de Informații și Securitate al Republicii Moldova a comunicat că Alexandru Balan este cercetat pentru trădare prin transmitere de informații secrete de stat în formă continuată.

Potrivit anchetei, Balan este acuzat că s-a întâlnit în 2024-2025, la Budapesta, cu ofițeri de informații ai Comitetului Securității de Stat (KGB) din Belarus. Asupra lui există suspiciuni că scopul acestor întrevederi au fost transmiterea de instrucțiuni și efectuarea de plăți pentru serviciile prestate.

La momentul reținerii lui, în septembrie 2025, surse Digi24.ro subliniau că Alexandru Bălan ar fi ajuns adjunct al șefului SIS în 2016, cu ajutorul lui Vladimir Plahotniuc.