Alexandru Munteanu efectuează prima sa vizită oficială la București. Cu cine se va vedea

Alexandru Munteanu pleacă joi, 13 noiembrie, într-o vizită de lucru la București. Este prima sa vizită de la preluarea mandatului de premier.

În cadrul vizitei, prim-ministrul se va întâlni cu președintele României, Nicușor Dan. La Palatul Victoria, Alexandru Munteanu va avea o întrevedere cu omologul său, Ilie Bolojan.

„Premierii vor discuta subiecte de pe agenda bilaterală, cu accent pe proiectele de interes comun, care au impact direct asupra cetățenilor ambelor state. Întrevederea va fi încheiată cu declarații de presă. Ulterior, șeful Executivului de la Chișinău va discuta cu oficiali din Parlamentul român și va avea o întrevedere cu Majestatea Sa Margareta, Custodele Coroanei Române, și Alteța Sa Regală Radu, Principele Consort al României”, se arată în comunicatul emis de Guvern.