Moldova va construi noi linii de interconectare energetică cu România și Ucraina

Republica Moldova va construi linii noi de interconectare energetică cu România și Ucraina. Ministerul Energiei precizează că este vorba despre proiectele de interconectare Vulcănești-Smârdan, Comrat-Smârdan și Vulcănești-Artsyz.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a subliniat în cadrul reuniunii Parteneriatului pentru Cooperare Energetică Transatlantică, că Republica Moldova s-a transformat în ultimii trei ani dintr-un consumator vulnerabil într-un partener regional activ și un contribuitor la stabilitatea energetică a Europei.

„Doar trei ani în urmă, Moldova depindea aproape în totalitate de un singur furnizor de gaze. Astăzi, acest capitol s-a închis”, a declarat Dorin Junghietu.

Oficialul a menționat includerea liniei Bălți-Dnestrovsk Power Plant (330 kV) în lista proiectelor de interes al Comunității Energetice. Această cooperare cu Ucraina va crește capacitatea de transfer și va întări securitatea energetică de aprovizionare în ambele state.

De asemenea, ministrul a anunțat că linia de interconectare Vulcănești-Chișinău se află în stadiul de finalizare, iar linia Bălți-Suceava va fi finalizată în 2027.