Clădirea abandonată a fostului Hotel „Național”, un pericol constant pentru siguranța publică

Poliția informează că, potrivit numeroaselor verificări și sesizări recepționate, clădirea abandonată a fostului Hotel „Național” din municipiul Chișinău reprezintă, de mai mulți ani, un pericol real pentru viața și securitatea persoanelor, în special a minorilor. Declarația vine în contextul cazului tragic de săptămâna trecută, când o minoră a murit după ce a căzut de la înălțime în incinta clădirii. Oamenii legii spun că, în trecut, au sesizat în repetate rânduri Primăria Chișinău.

Potrivit Poliției, hotelul se află într-o stare avansată de degradare, fără pază, fără sistem de iluminare sau supraveghere video funcțională. Această situație permite accesul liber al persoanelor străine, inclusiv al copiilor, în interiorul imobilului, expunându-i unor riscuri majore.

În perioada 2022–2025, Inspectoratul de poliție Centru al Direcției de poliție a mun. Chișinău a întreprins în mod constant măsuri pentru a preveni incidentele și riscurile din zona fostului hotel.

Doar în ultimii trei ani, au fost transmise 19 sesizări și 34 de fișe de semnalare către Primăria Chișinău, Pretura sectorului Centru, Procuratura municipiului Chișinău (Oficiul Centru) și către administratorul imobilului, solicitându-se împrejmuirea perimetrului clădirii și instalarea gardurilor de protecție, blocarea căilor de acces către etajele superioare, instalarea panourilor de avertizare privind pericolul public, asigurarea pazei și luarea măsurilor urgente pentru prevenirea cazurilor de traumatisme, suicid sau comitere de infracțiuni. Autoritatea publicǎ localǎ ne-a rǎspuns în majoritatea cazurilor cǎ urmeazǎ sǎ ia act de recomandǎrile poliției și urmează întreprinderea mai multor măsuri, ceea ce nu s-a întâmplat.

Totodată, au fost transmise multiple sesizări către SRL „Moldova-Tur”, entitatea care administrează imobilul, pentru a fortifica accesul și a limita pătrunderea persoanelor neautorizate.

La fel, polițiștii au efectuat razii și controale zilnice în zonă, identificând persoane aflate ilegal în incintă.

Cu toate acestea, măsurile dispuse de autoritățile locale și de administrator au fost aplicate doar parțial. Gardul instalat temporar a fost ulterior deteriorat sau demontat, menținându-se astfel un nivel ridicat de risc public.

Ca urmare a lipsei de reacție și a inacțiunii instituțiilor competente, în perioada 2022–2025, Poliția a constatat 93 de contravenții comise în incinta sau în zona adiacentă clădirii (consum de alcool, deteriorarea bunurilor, nesupravegherea minorilor etc.), 8 cauze penale înregistrate pentru circulația ilegală a drogurilor, 3 cazuri de suicid și 1 caz de cădere accidentală a unei minore, soldat cu traumatisme grave.

De asemenea, în interiorul clădirii au fost depistați în mod repetat minori și persoane fără adăpost, fiind sesizate Direcția pentru Protecția Drepturilor Copilului și Direcția Asistență Socială, în conformitate cu Legea nr. 140/2013 privind protecția copiilor aflați în situație de risc.

Poliția Națională reiterează apelul către autoritățile responsabile să întreprindă măsuri urgente, coordonate și durabile pentru eliminarea stării de pericol, protejarea vieții și integrității cetățenilor, precum și pentru restabilirea ordinii și siguranței în centrul capitalei.