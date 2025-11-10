România alocă anual milioane de euro pentru proiecte în Moldova

Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova (DRRM) a alocat anul acesta 25 de milioane de lei românești, aproximativ 5 milioane de euro, pentru proiecte derulate în Republica Moldova. Șeful instituției, Valentin Răducanu, a precizat într-un interviu acordat RFI că acest buget fluctuează în funcție de rigorile normative ale Guvernului României și că proiectele finanțate în R. Moldova țin de domeniile social, cultural, educațional, mass-media, societatea civilă etc.

„Avem două tipuri de finanțare. Finanțarea directă se realizează prin acțiunile pe care le facem noi și le implementăm direct în R. Moldova. Finanțarea indirectă se face prin beneficiarii care aplică la noi pentru realizarea de proiecte în R. Moldova. Aceștia pot trimite o solicitare de finanțare care intră într-un concurs de dosare și, după evaluarea proiectelor, cei declarați câștigători pot începe derularea activității”, a spus Valentin Răducanu în interviu.

Șeful DRRM a vorbit despre acțiunile desfășurate în acest an, menționând că multe proiecte se află încă în derulare.

„Printre proiectele importante se află Festivalul tradițiilor românești, care este la a treia ediție și care s-a bucurat de o participare numeroasă a cetățenilor din R. Moldova, 80.000 de persoane în două zile, un record. De-a lungul anilor, am adus la Chișinău numeroase instituții de cultură din România: Teatrul Național din București, Filarmonica din București, Opera Română, am adus teatre pentru copii, am organizat expoziții. Pe partea educațională avem „Cutia școlarului și a preșcolarului”, proiect aflat la a treia ediție și în care am dus 15.000 de pachete cu rechizite pentru copiii de grădiniță și elevii din ciclul primar și gimnazial. DRRM are parteneriate cu Ministerul Educației din R. Moldova, alături de care am reușit să modernizăm, să renovăm și să dotăm cu aparatură de ultimă generație mai multe școli, universități, grădinițe, iar numărul lor este de ordinul sutelor”, a spus șeful DRRM.

Potrivit lui Valentin Răducanu, un alt proiect important finanțat de DRRM în Republica Moldova are ca scop stimularea învățării limbii române în școli.

„Anual, recompensăm olimpicii la limba și literatura română. Anul acesta, în premieră, am recompensat și profesorii. Aceștia au spus că, în sfârșit, munca lor este recunoscută. Scopul acestui program este încurajarea competiției, deschiderea către provocări, pentru că a participa la un concurs nu este un lucru chiar ușor. Aceste proiecte ajută și la dorința copiilor de a învăța în limba română și am văzut o deschidere foarte mare inclusiv în UTA Găgăuzia și la Bălți”, a declarat Valentin Răducanu.

Oficialul de la București a precizat că un alt scop al finanțărilor DRRM îl reprezintă susținerea presei în limba română și combaterea știrilor false.

„Vrem să facem un consiliu comun al jurnaliștilor din România și Republica Moldova, care să presupună schimburi de experiențe între jurnaliștii de pe ambele maluri ale Prutului”, a precizat Valentin Răducanu, care a mai menționat că își propune majorarea bugetului DRRM, pentru ca proiectele aflate la mai multe ediții să se multiplice și să fie dezvoltate altele noi.