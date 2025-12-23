Alexandru Munteanu: Retragerea trupelor rusești din Transnistria, primul pas pentru reintegrarea Republicii Moldova

Primul pas esențial pentru reintegrarea Republicii Moldova este retragerea trupelor rusești din regiunea transnistreană, un obiectiv care poate fi discutat doar într-un context regional și cu sprijinul partenerilor internaționali. Declarația a fost făcută de prim-ministrul Alexandru Munteanu, care a subliniat că autoritățile de la Chișinău analizează exclusiv scenarii pașnice pentru soluționarea conflictului și exclud orice măsuri ce ar presupune utilizarea forței, mizând în schimb pe soluții economice, investiții și un proces de reintegrare de durată.

„Eu cred că punctul numărul unu, și cu siguranță vreau ca cetățenii noștri să cunoască acest lucru, este că ne gândim doar la scenarii pașnice. Deci nu se discută niște măsuri care implică forța, așa cum s-a vehiculat”, a afirmat Alexandru Munteanu la postul public de televiziune.

Premierul a explicat că reglementarea conflictului presupune în primul rând soluții economice, chiar dacă acestea sunt costisitoare.

„Eu cred că este foarte important să găsim, în primul rând, soluții economice” a spus acesta, precizând că este vorba despre investiții, asumarea responsabilităților și a plăților către bugetele locale, dar și despre măsuri de reintegrare a populației.

În acest context, șeful Executivului a reiterat că retragerea trupelor rusești de pe teritoriul regiunii transnistrene reprezintă condiția esențială pentru orice progres real.

Alexandru Munteanu a mai precizat că Republica Moldova nu poate acționa singură în acest sens și că subiectul este abordat în dialog cu partenerii externi.

„Din cauza asta le discutăm într-un context regional, nu putem să facem acest lucru singuri. Sigur că discutăm cu toți partenerii noștri. Cred că s-a discutat și în Parlament și în timpul consultărilor să revenim la cel faimos format „5+2”, dar este imposibil acest lucru când două țări din acest format se află în stare de război”, a punctat premierul.

Alexandru Munteanu a accentuat că autoritățile de la Chișinău sunt în căutarea unui alt format pentru a reglementa acest conflict. Totodată, șeful Guvernului a avertizat că procesul de reintegrare va fi unul lung și dificil.

„Deci căutăm un alt format, adică suntem deja în discuții. Sigur, procesul durează, dar vă dați seama, este foarte dificil și îi rog foarte mult pe cetățenii noștri să înțeleagă că nu e simplu să rezolvi o problemă care a stagnat mai mult de 30 de ani, unde a apărut o generație care a fost educată foarte diferit de felul în care au fost crescute generațiile noastre de aici”, a concluzionat premierul.

Pentru a ilustra complexitatea procesului, Alexandru Munteanu a invocat exemplul Germaniei. „Uitați-vă la cazul Germaniei. Cât a durat reunificarea Germaniei Democrate cu cea Federală și cred că mai durează până în prezent”, a conchis Munteanu.