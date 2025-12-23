Ministrul Energiei, Dorin Junghietu: ”România este pilonul securității energetice a Republicii Moldova”

România a devenit principalul partener strategic în domeniul securității energetice. Republica Moldova a depășit total perioada de dependență energetică de Federația Rusă și este astăzi mult mai sigură, mai conectată la Europa și mai pregătită pentru viitor, a declarat ministrul Energiei, Dorin Junghietu, într-o conferință de presă de bilanț a anului 2025, transmite Radio Chișinău.

Ministrul Energiei, Dorin Junghietu, a declarat că sistemul energetic nu mai este „dependent și vulnerabil la șantajul politic”, din cauza dependenței de o singură sursă de gaze. Din ianuarie 2025, malul drept al Nistrului nu mai procură energie de la centrala de la Cuciurgan, din regiunea transnistreană, iar consumul este acoperit dintr-un mix echilibrat, din aproximativ 12 surse. România a devenit principalul partener strategic în domeniul securității energetice.

„Republica Moldova a reușit în acest an să-și consolideze decisiv securitatea energetică. În acest proces, România a demonstrat încă o dată că este pilonul securității energetice a Republicii Moldova. Sistemele noastre sunt interconectate, iar solidaritatea energetică nu a rămas doar un principiu declarat. În iarna anului 2025, pe fondul bombardamentelor continue ale Federației Ruse asupra infrastructurii energetice din Ucraina, Republica Moldova s-a confruntat din nou cu o situație de risc pentru securitatea energetică. A fost nevoie să apelăm la mecanisme de avarie. România a reacționat prompt și solidar, contribuind esențial la echilibrarea sistemului nostru energetic. În premieră, au fost puse în funcțiune toate cele patru linii electrice de 110 kV: Stânca–Costești, Țuțora–Ungheni, Huși–Cioara și Fălciu–Cantemir. România rămâne principalul partener al Republicii Moldova și în sectorul gazelor naturale. Prin compania Energocom, Moldova achiziționează gaze de pe bursele europene și în baza unor contracte pe termen mediu și lung, asigurând predictibilitate, stabilitate și protecție pentru consumatori”, a spus Dorin Junghietu.

Potrivit ministrului Dorin Junghietu, anul 2025 a fost și anul accelerării tranziției către surse regenerabile.

„Suntem aproape de pragul de 1.000 MW de capacități de generare din surse regenerabile. În aprilie, am atins un record național: 36% din consumul de energie electrică a fost acoperit din surse regenerabile locale, iar în anumite ore consumul a fost practic acoperit în totalitate. Am organizat licitații competitive pentru noi capacități de energie regenerabilă și am creat un cadru stabil pentru investiții, inclusiv prin reguli clare și transparente pentru dezvoltatori. Am lansat cea de-a doua licitație pentru centrale eoliene, cu o capacitate alocată de 170 MW și cu obligația de stocare a energiei, iar prețul va fi stabilit prin licitație, fără a depăși plafonul de 1,44 lei/kWh, aprobat de ANRE. Această rundă de licitații va crește ponderea energiei regenerabile cu aproximativ 5,8%, iar, împreună cu prima licitație de 165 MW, energia eoliană va contribui cu circa 11,4% la atingerea obiectivului național de 30% energie regenerabilă până în 2030”, a mai afirmat Dorin Junghietu.

Ministrul energiei s-a referit și la linia electrică Vulcănești-Chișinău, care este aproape de a fi dată în exploatare, urmând să înceapă etapele de testare. Aceasta va conecta direct Rep. Moldova la sistemul energetic al României și la rețeaua europeană.