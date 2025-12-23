Bolea: Moldova va introduce o taxă pentru utilizarea drumurilor naționale

Declarația a fost făcută de viceprim-ministrul și ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Vladimir Bolea.

Potrivit acestuia, sistemul prevede plata în funcție de perioada de utilizare a drumului.

„Vom introduce tarife pentru utilizarea zilnică a drumurilor: pe zi, pe săptămână, pe an și așa mai departe. Aceste două tipuri de taxe ne vor permite să creștem volumul de construcție și întreținere a drumurilor”, a declarat Vladimir Bolea.

Ministrul a explicat că sistemul va fi similar cu cel existent în alte țări europene: șoferii care folosesc drumurile mai des ar plăti mai mult, în timp ce cei care le folosesc mai rar ar plăti mai puțin.

„Cei care conduc zilnic vor plăti mai mult decât cei care își folosesc mașina o dată pe săptămână sau o dată pe lună”, a clarificat ministrul.

Pentru controlul traficului, se preconizează utilizarea camerelor de supraveghere video instalate la intrările pe drumurile naționale.

„Când ieșiți din Chișinău sau intrați pe drumuri naționale, camerele de filmat vă vor înregistra automat. În acest fel, vom ști câte zile ați folosit drumurile”, a spus ministrul.

Această măsură face parte dintr-un plan mai amplu de modernizare și întreținere a infrastructurii rutiere, inclusiv construcția de drumuri naționale și regionale. Scopul său este atât de a crește resursele financiare pentru lucrările rutiere, cât și de a implementa un sistem de plată echitabil, bazat pe utilizare.

Taxele de drum vor fi calculate în funcție de numărul de kilometri parcurși, iar operatorii nu vor mai plăti o taxă fixă ​​pentru depășirea sarcinii pe osie și a greutății totale autorizate a vehiculului.

Astfel, taxele rutiere se vor calcula în funcție de numărul de kilometri parcurși. Această metodă este utilizată în Uniunea Europeană.

Până acum, era în vigoare un regim fiscal diferit pentru transportatorii care solicitau permise speciale pentru o singură rută, pentru mai multe rute sau pentru un kilometraj mediu de 1.000 de kilometri pe lună.