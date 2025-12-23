Administratorul Aeroportului Chișinău: Noul terminal va costa 160 de milioane de lei

Odată cu finalizarea proiectului de reconstrucție, Aeroportul Internațional Chișinău își va mări capacitatea, urmând să gestioneze anual până la 7,5 milioane de pasageri. O spune administratorul aerogării, Sergiu Spoială. Potrivit șefului AIC, banii pentru modernizarea Aeroportului nu provin din împrumuturi sau finanțări externe, fapt care reprezintă o performanță pentru o investiție de o asemenea amploare.

Administratorul Aeroportului a explicat că necesitatea investițiilor vine pe fondul unor recorduri istorice înregistrate în ultimii ani.

„În ultimii ani, la Aeroport au fost atinse noi recorduri. Pe parcursul anului trecut, am atins recordul de 4 milioane de pasageri. În acest an, am atins recordul de 5 milioane de pasageri deserviți, iar anul încă nu este finalizat. Cifra va fi mai mare”, a spus șeful Aeroportului Internațional Chișinău, Sergiu Spoială, în cadrul emisiunii „Pe față” de la postul public de televiziune.

Potrivit lui Spoială, modernizarea Aeroportului va viza, în prima etapă, extinderea terminalului și modernizarea echipamentelor de operare.

„Pentru mărirea terminalului cu 5 000 de m2 vor fi cheltuiți 150-160 de milioane de lei. Ulterior va fi vorba de modernizarea tuturor echipamentelor, iar suma totală necesară acestor procese va fi de 800 milioane de lei”, a explicat administratorul Aeroportului.

Șeful AIC a explicat că, după finalizarea lucrărilor, aeroportul va putea deservi semnificativ mai mulți pasageri anual. Spoială a precizat că proiectul va fi realizat integral din sursele AIC, fără împrumuturi sau sprijin financiar extern.

„Odată cu finalizarea proiectului de reconstrucție, Aeroportul își va mări capacitatea cu 1,5 milioane de pasageri. După realizarea proiectului, Aeroportul va fi în stare să gestioneze 7,5 milioane de pasageri anual. Proiectul este realizat din surse proprii. Adică, întreprinderea nu va contracta niciun credit și nu va absorbi ajutoare externe. Toate cheltuielile vor fi suportate din surse proprii”, a conchis Sergiu Spoială.