Alexandru Pînzari, după condamnare: Nu sunt vinovat. Este un dosar fabricat

Fostul șef al Inspectoratului General al Poliției, Alexandru Pînzari, respinge condamnarea de trei ani de închisoare cu executare și susține că dosarul în care figurează este unul fabricat.

„Nu sunt vinovat. Dosarul acesta este inventat și fabricat”, a declarat Pînzari.

Întrebat despre activitatea lui Dorin Damir în cadrul MAI, fostul șef al IGP a refuzat să ofere detalii, invocând caracterul secret al informațiilor. Totodată, acesta a acuzat procurorii, Serviciul de Informații și Securitate, dar și fosta conducere a Procuraturii Generale de fabricarea dosarului.

Deși nu s-a prezentat la ședința de judecată, Pînzari a afirmat că se află în Republica Moldova și că nu intenționează să se eschiveze. „Am să fac cunoștință cu sentința și, conform celor stabilite de instanță, am să urmez tot ce se cere”, a mai spus acesta.

Sentința a fost pronunțată luni, 19 ianuarie 2026, de un complet de judecată prezidat de magistrata Angela Catană, alături de judecătorii Sergiu Stratan și Alexandru Negru, în dosarul angajărilor fictive de la Ministerul Afacerilor Interne. În cauză mai sunt vizați Dorin Damir, finul de cununie al lui Vladimir Plahotniuc, și Valeriu Cojocaru, fost șef de direcție în cadrul Inspectoratului Național de Poliție.

Instanța i-a recunoscut pe cei trei inculpați vinovați de abuz în serviciu și fals în acte, aplicând pedepse de câte trei ani de detenție. Totodată, a fost dispusă recuperarea unui prejudiciu total de 170 de mii de lei în beneficiul Inspectoratului Național de Poliție. Pe alte trei capete de acuzare, inculpații au fost achitați.