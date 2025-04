Alexandru Tănase, despre evenimentele de pe 7 decembrie 2009: “Sunt multe lucruri care se află exact acolo unde au fost lăsate la 7 aprilie 2009 și nu s-a făcut niciun progres în elucidarea acestor evenimente”

Autoritățile nu vor putea demonstra implicarea celor responsabili de escaladarea protestelor, inițial pașnice, din aprilie 2009. Opinia a fost exprimată de Alexandru Tănase, fost ministru al Justiției și fost președinte al Curții Constituționale, în cadrul emisiunii „Pe Față” de la Moldova 1. Potrivit lui, multe probe au fost mușamalizate. Iar evenimentele de acum 16 ani nu vor mai fi elucidate, cel mai probabil, inclusiv pentru că a dispărut și interesul public.

„Noi nu vom putea niciodată public să probăm participarea celor care au fost implicați în acele evenimente. Nu am fost participant la acele evenimente, dar în cadrul dosarelor penale am participat la procedurile penale, am dat declarații, am recunoscut persoane care erau implicate în acele evenimente, după care nu a urmat nimic. Dosarul a fost mușamalizat”, a declarat Alexandru Tănase în cadrul emisiunii.

La 16 ani distanță, multe întrebări rămân fără un răspuns, iar lipsa de progres în elucidarea evenimentelor din 7 aprilie 2009 se datorează în mare parte dezinteresului public actual, susține fostul ministru.

„De ce s-au întâmplat acele zile? Cum reacționau polițiștii? Cum nu reacționau când trebuiau să reacționeze? De unde au apărut interlopii care vorbeau în limba rusă, care au și fost instigatorii distrugerilor, că nu au fost copiii aceia care au fost bătuți de Poliție? Până în ziua de astăzi nu este clar cine a dat ordinul de a-i bate pe acei copii, inclusiv pentru decese. Sunt multe lucruri care se află exact acolo unde au fost lăsate la 7 aprilie 2009 și nu s-a făcut niciun progres în elucidarea acestor evenimente. Și, cel mai probabil, nu se va face, din cauză că opinia publică nu mai este interesată”, susține fostul ministru al Justiției.

Nici promisiunile făcute cetățenilor după 2009 nu au fost respectate.

„Opinia publică era adormită cu tot felul de prostii, că se vor face monumente ale victimelor în fața Parlamentului. Nu s-a făcut niciun fel de monument pentru niciun fel de victime. De comun acord, toți cei care au participat în toată ecuația asta, au știut cum s-o gestioneze ca s-o treacă pe „linie moartă”. Acuma cine mai știe dacă la Procuratură mai sunt dosarele sau nu-s, cine le mai examinează…”, spune Tănase.