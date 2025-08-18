Vara periculoasă: insectele care pot ucide în Moldova

Vara aduce nu doar soare și vacanțe, ci și riscuri serioase din partea insectelor. În Republica Moldova, viespile, albinele, bondarii și furnicile roșii reprezintă pericole reale pentru persoanele alergice, provocând reacții severe care pot culmina cu șoc anafilactic. Acesta apare în câteva minute și, dacă nu se intervine rapid, poate fi fatal. Medicii atrag atenția că reacțiile alergice trebuie tratate imediat, iar persoanele cu antecedente cunoscute să poarte adrenaline auto-injectabile.

Căpușele constituie un alt pericol major. Ele pot transmite peste 100 de tipuri de viruși și bacterii, inclusiv Borrelia – agentul cauzator al bolii Lyme. Infecția netratată poate duce la paralizie, dureri articulare și probleme cardiace. Epidemiologii recomandă controlul corporal minuțios după plimbări în zone verzi, mai ales în păduri, parcuri și pajiști, și utilizarea hainelor lungi și deschise la culoare pentru a observa mai ușor eventualele căpușe.

Țânțarii și ploșnițele sunt, în general, mai puțin periculoși, provocând iritații și mâncărimi. Totuși, pentru persoanele alergice, chiar o simplă înțepătură poate declanșa reacții severe. Specialiștii recomandă folosirea de repelente, plasarea plaselor de protecție la ferestre și evitarea zonelor cu apă stătută, unde insectele se înmulțesc rapid.

Prevenția este cheia. Evitarea zonelor cu densitate mare de insecte, purtarea de haine în culori neutre și verificarea corporală după fiecare ieșire în natură sunt măsuri simple care pot salva vieți. În caz de înțepături, simptome precum dificultăți de respirație, umflături ale feței sau palpitații impun apel imediat la 112. Administrarea rapidă a adrenalinei poate fi decisivă.

Medicii recomandă ca fiecare persoană alergică să aibă un plan de intervenție și să cunoască modul corect de administrare a adrenalinei auto-injectabile. În plus, părinții trebuie să fie atenți la copiii mici, care pot reacționa mai rapid la înțepături, și să se asigure că aceștia nu au contact cu insectele periculoase.