Alexandru Tănase, după refuzul lui Voronin: Nu are respect pentru democrație

Fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase, a criticat decizia liderului Partidului Comuniștilor, Vladimir Voronin, de a refuza să deschidă prima ședință a noului Parlament, deși, potrivit Regulamentului, acest rol revine celui mai în vârstă deputat.

Tănase afirmă că gestul lui Voronin „nu ține de demnitate politică”, ci de lipsă de respect față de lege și procedurile democratice.

„Voronin nu este un om capricios. Este o persoană care nu are un elementar respect pentru lege, pentru procedurile democratice și legislative. Dumnealui consideră că, odată cu plecarea sa din funcția de președinte, s-a închis tot. Țara nu mai contează, totul e subordonat ambițiilor și mofturilor acestuia. Drept dovadă, un partid care a guvernat Republica Moldova zece ani a ajuns să se lipească de Vasile Tarlev doar ca să treacă pragul electoral”, a declarat Alexandru Tănase.

Potrivit Regulamentului Parlamentului, dacă decanul de vârstă refuză să conducă ședința inaugurală, atribuțiile revin următorului ca vârstă. În acest caz, funcția va fi preluată de Nicolae Botgros, deputat ales pe lista PAS.

„Nu știu cum va arăta domnul Botgros în poziția de președinte de ședință. Este o chestiune pur protocolară, care durează câteva minute, până când Parlamentul își alege conducerea. Nu sunt convins dacă va cânta un cântec la vioară sau se va limita doar la prezidarea ședinței”, a comentat Tănase.