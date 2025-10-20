Misiune imposibilă pentru noul premier PAS

Votul recent pentru PAS a fost mai degrabă un vot de susținere pentru direcția europeană a Republicii Moldova, decât un vot direct pentru partid. Declarația a fost făcută de expertul politic, Ion Tăbârță, în cadrul emisiunii „Dosarul Săptămânii” de la Radio 7. Analistul a vorbit despre provocările viitorului guvern, despre profilul posibilului premier și despre necesitatea unei reformări a echipei guvernamentale, în contextul negocierilor de aderare la UE.

Potrivit lui Ion Tăbârță, alegătorii care au votat pentru PAS la recentele alegeri au făcut-o din convingere pentru proiectul european al Republicii Moldova, nu neapărat pentru partid în sine.

„Dacă să ne revenim la votul pentru PAS, mai degrabă este un vot pentru proiectul european, pentru proiectul de dezvoltare. Pentru că foarte mulți au votat PAS în așa mod, votând pentru continuitatea parcursului european. PAS a fost un fel de instrument, în cazul dat, pentru că, din anumite motive, nu existau și, de fapt, încă nu există alte opțiuni viabile, sau nu există alte partide politice pro-europene, autentice, nedeclarate, care ar fi avut șansă să treacă în Parlament. Și cetățenii, alegătorii dorindu-și mai departe ca Republica Moldova să meargă în parcursul european, au votat pentru PAS”, a declarat expertul.

Ion Tăbârță consideră că provocările cele mai mari încep abia acum, în special în privința formării unui nou guvern funcțional.

„Acum, cu referință la ce trebuie să facă, sau cine trebuie să rămână, aici va fi puțin mai complicat să înțelegem. Chiar probabil îi va fi mai complicat domnului Munteanu, dacă până la urmă el va ajunge să fie viitorul prim-ministru. Cred că, în primul rând, ar trebui să existe un exercițiu de evaluare a mandatului PAS în cei 4 ani, să vadă clar unde a mers, unde nu a mers, ce persoane au făcut față, ce persoane nu au făcut față.

Prim-ministrul trebuie să aibă propria sa viziune. El trebuie să vină cu o anumită viziune, ce facem, cum dezvoltăm. Cine știe, poate să aibă și o anumită reformatare a cabinetului de miniștri. Nu neapărat actualul format al cabinetului de miniștri să rămână intact sau exact așa. Anumite ministere pot fi schimbate, anumite domenii trecute, transferate, poate un minister nou de creat, un minister poate de lichidat sau de comasat”, a adăugat analistul.

Ion Tăbârță atrage atenția asupra unei tranziții dificile pentru viitorul premier desemnat, care nu vine din mediul politic.

„În plus, este foarte important, dumnealui ne fiind un politician, va trebui să fie politician, or experiența politică foarte mult contează și va conta în momentul relaționării lui cu partidul de guvernământ”, a spus Tăbârță.

Expertul mai anticipează posibile tensiuni între premier și PAS în privința numirii echipei guvernamentale.

„Probabil PAS-ul va dori să-și delege anumite persoane în anumite funcții, în anumite ministere. Domnul Munteanu poate să nu fie de acord, probabil va veni și cu echipa lui. Eu cred că în perioada următoare, trebuie să existe acest exercițiu de evaluare, trebuie să elaboreze o viziune și trebuie să-și formeze și o echipă. Or viziunea și echipa vor fi esențiale în succesul unui act guvernamental”, a conchis Ion Tăbârță.