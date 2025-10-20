Gheorghe Gonța, în conflict juridic cu Maia Sandu: Ne vedem la proces

Jurnalistul Gheorghe Gonța anunță că ar putea fi acționat în judecată de președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, după ce a primit o cerere prealabilă prin intermediul avocatului acesteia.

Potrivit lui Gonța, șefa statului îi solicită să dezmintă afirmațiile făcute într-un editorial video referitor la persoana sa, să prezinte scuze publice, să șteargă materialele video de pe toate platformele unde au fost plasate și să îi achite 100.000 de lei drept despăgubire pentru prejudiciul moral cauzat.

„Maia Sandu îmi cere 100.000 de lei. În caz contrar, mă va acționa în judecată. Ne vedem la proces”, a scris Gonța pe rețelele sociale.

Deocamdată, Administrația Prezidențială nu a oferit o reacție la afirmațiile jurnalistului.