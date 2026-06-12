Alexandru Tănase: Relațiile cu Moscova pot fi menținute la nivel de însărcinați cu afaceri

Ambasadorul neacreditat al Federației Ruse în Republica Moldova, Oleg Ozerov, ar trebui expulzat, iar relațiile diplomatice cu Moscova menținute la nivel de însărcinați cu afaceri, consideră fostul președinte al Curții Constituționale, Alexandru Tănase.

Potrivit lui, Chișinăul ar trebui să condiționeze acceptarea unui nou ambasador rus de respectarea intereselor naționale.

„Demult era cazul ca acest personaj să fie expulzat din Republica Moldova, cu un mesaj clar către autoritățile ruse. În cazul în care Moscova dorește să trimită un ambasador la Chișinău, acesta trebuie să fie un diplomat care înțelege chestiunile sensibile pentru o țară”, a spus fostul președinte al Curții Constituționale în cadrul emisiunii „Bună seara” de la postul public de televiziune.

Alexandru Tănase a explicat că o eventuală expulzare a lui Ozerov nu ar duce la o deteriorare suplimentară a relațiilor bilaterale, întrucât Federația Rusă și-a epuizat deja principalele instrumente de influență asupra Republicii Moldova, în special în domeniul energetic și economic.

Potrivit acestuia, în lipsa lui Ozerov, relațiile diplomatice pot continua la nivelul însărcinaților cu afaceri până când Rusia va demonstra o atitudine respectuoasă față de Republica Moldova.

„Înțeleg frica diplomației moldovenești că rușii vor acționa în oglindă și va fi expulzat ambasadorul moldovean de la Moscova. Nu-i nicio problemă. Putem păstra relațiile noastre la cota de reprezentare prin însărcinați cu afaceri. Este suficient pentru a îndeplini atribuțiile consulare. Vom reveni la o situație mai bună atunci când Rusia va deveni un stat care-și respectă vecinii”, a mai spus fostul președinte al Curții Constituționale.