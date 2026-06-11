Adjunctul procurorului-șef al PA nu a promovat evaluarea externă

Comisia de evaluare a procurorilor a emis raportul de evaluare în privința adjunctului procurorului-șef al Procuraturii Anticorupție, Ion Pripa, propunând nepromovarea evaluării externe.

Potrivit instituției, Completul de evaluare F a examinat informațiile relevante și a constatat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 privind evaluarea externă a judecătorilor și procurorilor.

„În urma examinării informațiilor relevante, Completul de evaluare F a constatat că procurorul nu întrunește criteriile de integritate etică și financiară prevăzute de Legea nr. 252/2023 și a propus nepromovarea evaluării externe”, se arată în comunicatul Comisiei.

Raportul a fost transmis atât lui Ion Pripa, cât și Consiliului Superior al Procurorilor (CSP), care urmează să examineze concluziile evaluatorilor.

Conform prevederilor legale, raportul de evaluare va fi făcut public după expirarea termenului de contestare a hotărârii CSP sau în termen de trei zile de la pronunțarea unei hotărâri definitive a Curții Supreme de Justiție, în cazul în care decizia va fi contestată.