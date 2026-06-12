Mexicul a câștigat meciul de deschidere al Campionatului Mondial

Cea de-a 23-a ediție a Cupei Mondiale FIFA a debutat cu o victorie a naționalei Mexicului. Una dintre țările gazdă ale turneului a învins reprezentativa Africii de Sud cu scorul de 2-0, în partida de deschidere disputată pe stadionul Azteca din Ciudad de Mexico.

Gazdele au deschis scorul încă din minutul 9 prin Julian Quiñones, care a profitat de o eroare a defensivei adverse și a înscris primul gol al competiției. Atacantul mexican a fost aproape de o nouă reușită înainte de pauză, însă șutul său a lovit bara.

Situația s-a complicat pentru sud-africani imediat după reluarea jocului. În minutul 49, Sphephelo Sithole a fost eliminat pentru un fault comis din postura de ultim apărător, lăsându-și echipa în inferioritate numerică.

Profitând de avantajul avut pe teren, Mexicul și-a majorat diferența în minutul 67. Raul Jimenez a înscris cu o lovitură de cap, după o centrare precisă oferită de Roberto Alvarado.

Finalul partidei a adus noi incidente disciplinare. Africa de Sud a rămas în nouă jucători după ce Themba Zwane a primit cartonașul roșu în minutul 84 pentru lovirea unui adversar.

Nici selecționata mexicană nu a terminat meciul în efectiv complet. Fundașul Cesar Montes a fost eliminat spre finalul confruntării, după un fault comis din postura de ultim apărător.