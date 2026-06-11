Schimbări majore pentru presă: Deputații au votat noua Lege privind mass-media

Domeniul mass-media din Republica Moldova va fi reglementat de o nouă lege, armonizată cu standardele europene. Deputații au aprobat, în prima lectură, proiectul Legii privind mass-media, care urmărește modernizarea cadrului legal și consolidarea independenței editoriale a instituțiilor media.

Potrivit autorilor, documentul are scopul de a crea un cadru juridic coerent, care să asigure echilibrul dintre libertatea de exprimare, responsabilitatea editorială și protecția pluralismului mediatic, în conformitate cu normele europene și evoluțiile recente ale pieței media.

Proiectul definește o serie de noțiuni esențiale pentru funcționarea sectorului, inclusiv pluralismul mediatic, responsabilitatea editorială, furnizorul de servicii mass-media și concentrările pe piața media. Totodată, stabilește drepturile și obligațiile furnizorilor de servicii mass-media.

Una dintre principalele prevederi vizează crearea Registrului furnizorilor de servicii mass-media, care va fi gestionat de Ministerul Culturii. Înscrierea în registru va fi benevolă și nu va constitui o condiție obligatorie pentru desfășurarea activității jurnalistice.

Potrivit proiectului, registrul va avea rolul de a asigura evidența administrativă a furnizorilor de servicii mass-media și de a facilita accesul publicului la informații privind structura proprietății și principalele surse de finanțare ale instituțiilor media.

Documentul conține și prevederi privind protecția activității jurnalistice și consolidarea garanțiilor de independență editorială. Sunt prevăzute măsuri menite să prevină ingerințele nejustificate în activitatea redacțiilor și să asigure exercitarea liberă a profesiei de jurnalist.

De asemenea, proiectul introduce criterii pentru evaluarea concentrărilor pe piața serviciilor mass-media, inclusiv din perspectiva impactului asupra pluralismului mediatic și independenței editoriale.

Potrivit notei de fundamentare, noua lege urmărește armonizarea legislației naționale cu prevederile Regulamentului Uniunii Europene privind libertatea mass-media (European Media Freedom Act), adoptat în 2024.

Autorii susțin că noile reglementări vor contribui la o funcționare mai transparentă, echitabilă și democratică a pieței media și vor consolida reziliența informațională a societății.

Proiectul a fost elaborat de un grup de deputați pe platforma Comisiei parlamentare pentru cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media, cu participarea reprezentanților societății civile, ai Ministerului Culturii și ai Consiliului Audiovizualului. Documentul a fost consultat și cu Comisia de la Veneția, iar recomandările formulate au fost incluse în textul final.

Inițiativa urmează să fie examinată de Parlament în lectura a doua. Dacă va fi adoptată definitiv, noua lege va intra în vigoare la șase luni de la publicarea în Monitorul Oficial, iar Legea presei din 1994 va fi abrogată.