Alexandru Tănase se alătură Comitetului pentru unificarea pașnică a Coreei de Sud și de Nord

Fostul președinte al Curții Constituționale a Republicii Moldova, Alexandru Tănase, s-a alăturat Comitetului Pregătitor pentru Cooperare Globală în vederea Unificării Pașnice a Coreei de Sud și de Nord.

Avocatul moldovean, aflat în prezent la Seul, a menționat că acest comitet, împreună cu Asociația Familiilor Separate din Coreea de Nord și Coreea de Sud, va elabora un proiect de reguli provizorii pentru posibila unificare a țărilor.

„Aceasta este o inițiativă a societății civile coreene cu sprijinul experților internaționali. Necesită nu doar o abordare juridică și instituțională, ci și o atenție deosebită la realitățile politice, sociale și umane ale peninsulei”, a scris Tănase.

Alexandru Tănase a fost ministru al Justiției din 2009 până în 2011 și din nou în 2018. Din noiembrie 2010 până în februarie 2011, a fost membru al Parlamentului Republicii Moldova, iar din octombrie 2011 până în mai 2017, a condus Curtea Constituțională. Din 2019, a lucrat ca avocat și a fost, de asemenea, consultant pe probleme juridice și reformă constituțională pentru diverse proiecte din Europa și Asia Centrală.