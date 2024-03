Alimentele care nu ar trebui să fie consumate după 60 de ani

Terapeuții din întreaga lume avertizează că metabolismul încetinește odată cu trecerea anilor, astfel că sistemul digestiv face față mult mai greu digestiei și asimilării alimentelor. Mai ales cele grele și nu foarte utile – alimentele de conveniență, alimentele grase și picante, fast-food-ul etc. Acest lucru are un efect negativ asupra sănătății și aspectului fizic. Încep problemele cu supraponderabilitatea, îmbătrânirea prematură și agravarea bolilor legate de vârstă. Vă spunem ce produse ar trebui excluse din dieta persoanelor în vârstă și care ar trebui să fie consumate.

Ce alimente trebuie excluse din dieta persoanelor după 60 de ani

Dulciurile – Tot ceea ce are mult zahăr este extrem de dăunător pentru sănătate la această vârstă. După 60 de ani, nu ar trebui să mănânci mai mult de 20 de grame de zahăr pe zi, altfel poate duce la boli cardiovasculare, diabet și obezitate.



Uleiul de floarea-soarelui conține o mulțime de grăsimi care pot provoca apariția multor boli legate de vârstă. Este mai bine să înlocuiți acest produs cu ulei de măsline presat la rece.



Carnea roșie – Este vorba de carnea de porc și de oaie, extrem de greu de digerat. Astfel de carne poate fi înlocuită cu carne de vită, pui, iepure și curcan.



Pâine albă – Acest produs după o prelucrare profundă își pierde toate proprietățile utile, dar răul pentru sănătate poate provoca semnificativ. Prin urmare, este mai bine să o înlocuiți cu pâine neagră sau cu tărâțe, care conține în compoziția sa substanțe utile.



Cartofii și orezul– Aceste alimente bogate în amidon au un indice glicemic ridicat, deci pot provoca apariția diabetului.



Ce alimente ar trebui să fie incluse în dieta persoanelor după 60 de ani

Alimente bogate în omega-3- Acizii grași polinesaturați ajută la stoparea inflamației, care este o cauză a cancerului, a artritei și a bolilor de inimă. De asemenea, aceștia stimulează funcția creierului, prevenind demența și boala Alzheimer. Omega-3 se găsesc în ton, macrou, somon, fasole de soia, nuci.



Alimente bogate în calciu– Acest mineral ajută la construirea țesutului osos și scade tensiunea arterială. Dacă organismului îi lipsește calciul, acesta îl ia din oase. Atunci țesutul osos devine fragil și apare osteoporoza. Calciul se găsește în produsele lactate fermentate, în legumele verzi și în salate.



Alimentele sunt bogate în fibre– La vârsta adultă, oamenii suferă de constipație din cauza încetinirii intestinului. Iar alimentele bogate în fibre vegetale favorizează buna funcționare a intestinului. De asemenea, aceste alimente reduc riscul de boli de inimă. Acestea sunt nucile, pâinea cu tărâțe, orezul brun, legumele și fructele.



Alimente bogate în vitamina– Vitamina C are proprietăți antioxidante, așa că previne bolile de inimă, de piele și de creier. Este implicată în producția de colagen, protejează organismul de îmbătrânirea prematură și previne cancerul. De asemenea, vitamina C reface oasele și dinții, ajută la vindecarea rapidă a rănilor. Se găsește în citrice, varză, kiwi, ardei și alte fructe și legume.



Alimente cu vitamina D– Această vitamină ajută la menținerea densității osoase și previne osteoporoza. De asemenea, protejează împotriva diabetului, sclerozei multiple, cancerului și bolilor de piele. Vitamina D se găsește în ouă, sucuri, iaurt și pește de mare.



Alimente bogate în vitaminele B, care sunt responsabile de buna funcționare a creierului, a sistemului nervos și de producerea de globule roșii. Pe măsură ce o persoană îmbătrânește, este mai dificil pentru organism să absoarbă aceste vitamine din alimente, astfel încât pot apărea deficiențe. Acestea se găsesc în lapte, iaurt și ouă.



Produse care conțin potasiu– Mineralul ajută la scăderea TA și la nivelarea formării de pietre la rinichi. Potasiul se găsește în banane, prune uscate și cartofi.



Alimente cu magneziu– Magneziul susține până la 300 de funcții fiziologice ale corpului nostru. Acesta menține inima sănătoasă, sistemul imunitar puternic și oasele puternice. De-a lungul anilor, organismul este capabil să absoarbă mult mai puțin magneziu din alimente. Acest mineral se găsește în fasole, spanac, semințe de dovleac și nuci.

