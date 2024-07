Altex și Mobexpert au bătut palma! Mișcare fără precedent a celor doi giganți din retail

Altex, liderul pieței electro-IT din România, și Mobexpert, cel mai iubit brand românesc de mobilier și decorațiuni, anunță lansarea unui nou concept în retail: experiența de shopping colaborativă. Această colaborare strategică va debuta odată cu inaugurarea centrului de produse și servicii din estul Bucureștiului, în zona Pallady, planificată pentru vara anului 2025.

Construcția noului centru de produse și servicii a început în 2024 și va cuprinde o suprafață totală de 16.000 mp. Centrul va fi dotat cu parcări subterane și supraterane, precum și cu stații de încărcare electrice pentru mașini, reflectând angajamentul comun al celor două companii pentru sustenabilitate și inovație, conform Mediafax. “Scopul acestei colaborări este de a crea pentru clienți un singur punct de atracție care să întregească oferta de produse și servicii, prin aducerea împreună a celor două branduri. Clienții vor putea găsi tot ceea ce își doresc pentru un confort sporit acasă, într-un singur loc. Colaborarea a fost posibilă pentru că Altex și Mobexpert împărtășesc aceleași valori și au un scop comun: de a crea proiecte valoroase pentru clienții lor.” a declarat Edvin Abdulachim, Director Comercial Altex Romania. Magazinul Altex va avea o suprafată de 4.000 de mp si va fi construit cu parter plus un etaj. Altex continuă să își consolideze strategia de dezvoltare și implementare a energiei verzi prin instalarea de panouri fotovoltaice, sisteme de iluminare LED și etichete electronice în acest magazin.

Magazinul Mobexpert va necesita o investiție de aproximativ 10 milioane de euro, va fi construit pe parter plus două etaje și va avea o suprafață totală de 12.000 de metri pătrați. Magazinul va fi echipat cu ecrane digitale mari care vor facilita interacțiunea online; clienții se vor putea inspira, vor putea crea liste de cumpărături și, bineînțeles, vor avea posibilitatea de a plasa comenzi online sau în magazin. “Parteneriatul dintre Mobexpert și Altex își propune să aducă un plus de valoare printr-o experiență de shopping integrată și personalizată, oferind soluții complete pentru locuință, de la mobilier elegant și inovativ, până la cele mai noi produse aflate în tendințe. Ne dorim să oferim cele mai bune soluții de amenajare pentru locuințe și să răspundem rapid tuturor clienților noștri din zonă.” a declarat Adelina Badea, CEO Mobexpert.

Despre ALTEX România Altex este lider pe piața de retail din România, cu peste 135 de magazine deschise în țară. În peste trei decenii de la ȋnființare, Altex s-a transformat dintr-un business local de import de televizoare, ȋn liderul pieței de produse electronice, electrocasnice, IT&C și multimedia din România. Încă de la ȋnceput, compania Altex și-a propus să ofere produse de calitate adecvate nevoilor consumatorilor și soluții de finanțare accesibile. Serviciul de 2X diferența versus alte magazine online sau offline asigură clienților cel mai mic preț din România. Altex și-a diversificat, de-a lungul timpului, și serviciile, nu doar produsele. Pentru a-și ajuta clienții să aibă acces la finanțare, Altex a înființat Credex, o companie de credite de consum, care oferă soluții optime de finanțare la dobânzi scăzute, pentru achiziția articolelor de pe website și din rețeaua națională de magazine. Despre Grupul Mobexpert Grupul Mobexpert este o companie 100% românească, prezentă de peste 30 de ani pe piața din România. Reţeaua regională a Mobexpert numără 26 de hipermagazine şi magazine de dimensiuni mai mici, precum și un magazin online, www.mobexpert.ro. Grupul Mobexpert are 2.100 de angajaţi şi o cifră de afaceri anuală de aproximativ 250 milioane euro. Grupul Mobexpert deţine, de asemenea, opt fabrici de mobilă care produc pentru piaţa românească şi pentru export. Mobexpert include și 8 magazine Mobexpert Outlet dedicate ofertelor speciale, situate în Bucureşti (in zonele Pipera, Pantelimon, Militari), Suceava, Constanța, Brașov, Sibiu și Pitești.

Fiți la curent cu ultimele noutăți. Urmărește TIMPUL pe Google News și Telegram!