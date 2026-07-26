Ambasada R. Moldova la Moscova anunță suspendarea unor servicii consulare

Ambasada Republicii Moldova în Federația Rusă a anunțat că va suspenda temporar recepționarea cererilor pentru serviciile de stare civilă pe parcursul lunii august, în contextul tranziției la un nou sistem informațional destinat procesării acestor acte.

Potrivit instituției, măsura va fi aplicată în perioada 1–31 august 2026 și este necesară pentru implementarea noului sistem informatic.

În acest interval, Secția Consulară nu va recepționa cereri pentru:

înregistrarea nașterii;

înregistrarea căsătoriei;

înregistrarea divorțului;

înregistrarea decesului;

eliberarea duplicatelor și extraselor actelor de stare civilă.

Reprezentanții Ambasadei precizează că suspendarea este una temporară, iar recepționarea cererilor pentru serviciile menționate va fi reluată după finalizarea procesului de tranziție la noul sistem informațional.