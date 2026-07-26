Zelenski: Rusia pregătește sosirea a 30.000 de soldați nord-coreeni

Președintele ucrainean Vladimir Zelenski a susținut sâmbătă că Rusia ajută Iranul în războiul cu SUA oferindu-i imagini din satelit, că armata rusă ar fi pierdut circa 225.000 de soldați în ultimele șapte luni (morți și răniți) și, prin urmare, Moscova ar pregăti sosirea a circa 30.000 de soldați nord-coreeni care să ajute trupele ruse în războiul împotriva Ucrainei, relatează agențiile Reuters, dpa și EFE.

„În cele mai puțin de șapte luni ale acestui an, 221.000 de persoane s-au înrolat în forțele armate ruse, în timp ce victimele în aceeași perioadă au ajuns la circa 225.500, dintre care 131.000 de morți și 93.000 răniți”, a spus Zelenski într-un mesaj pe rețelele de socializare.

Atât Rusia cât și Ucraina mențin secrete datele despre propriile victime în războiul declanșat prin invazia rusă din 2022, dar le exagerează pe cele ale inamicului.

Pe baza informațiilor publice disponibile, precum necrologuri, date oferite de familiile militarilor, știri publicate în mass-media sau documente ale autorităților locale, numărul militarilor ucraineni uciși de la începutul acest război ar fi de circa 200.000, iar cel al militarilor ruși de circa 350.000, notează agenția dpa.

Din cauza pierderilor mari suferite, a continuat Zelenski în același mesaj, Moscova dorește să primească 30.000 de soldați din Coreea de Nord și, „începând din iunie, au pregătit regiunea Voronej pentru a-i primi”.

„Coreea de Nord pregătește de asemenea un transfer de noi sisteme de rachete balistice către Rusia”, a mai spus președintele ucrainean.

Rusia și Coreea de Nord au semnat în anul 2024 un tratat de parteneriat strategic prin care se angajează să-și acorde reciproc asistență militară în caz de agresiune. În virtutea acestor relații privilegiate, Coreea de Nord a furnizat Rusiei milioane de obuze și de asemenea echipamente militare precum obuziere Koksan de calibru mare, lansatoare multiple de rachete, rachete balistice KN-23/24 și sisteme antitanc, ca ajutor în războiul cu Ucraina.

Mai mult, circa 15.000 de soldați nord-coreeni au participat la luptele pentru eliberarea teritoriului din provincia rusă Kursk ocupat în august 2024 de trupele ucrainene.

Președintele Zelenski a mai susținut în mesajul său de sâmbătă că Ucraina a observat că Rusia transmite Iranului observațiile sale din satelit pentru a-i permite acestuia să dirijeze atacurile lansate în regiune ca represalii față de bombardamentele americane.

„De la începutul lunii iulie, am înregistrat supravegherea activă prin satelit a Rusiei asupra statelor din Golf și a bazelor militare americane amplasate acolo (…) Există o corelație clară între monitorizarea acestor situri prin satelit de către Rusia și atacurile iraniene, atât înaintea atacurilor, în pregătirea lor, cât și ulterior, pentru a evalua pagubele provocate”, a indicat Zelenski.