Un bărbat, reținut după ce a incendiat intenționat o mașină a Poliției la Comrat

Un bărbat de 33 de ani a fost reținut, fiind suspectat de incendierea intenționată a unui automobil de serviciu al Poliției.

Cazul s-a produs în această dimineață, pe o stradă din Comrat. În urma incidentului, autospeciala a fost deteriorată considerabil.

„În urma măsurilor speciale de investigație, suspectul a fost identificat. Acesta se află în custodia Poliției și urmează să fie reținut pentru 72 de ore. Pe caz a fost pornită o cauză penală pentru huliganism agravat”, comunică Poliția.

Oamenii legii mai menționează că suspectul este cercetat în alte trei cauze penale, aflate în instanță. Mai exact, pentru conducerea mijlocului de transport în stare de ebrietate avansată, furt de proporții, precum și pentru amenințarea sau violența săvârșită asupra unei persoane cu funcție de răspundere.

Investigațiile continuă.