Mihai Chihaia, din nou pe podiumul internațional: Canoistul a cucerit bronzul la Campionatul European

Canoistul moldovean Mihai Chihaia a urcat din nou pe podium. Sportivul a obținut medalia de bronz la Campionatul European de kaiac-canoe, în proba de canoe individual pe distanța de 1000 de metri, anunță Centrul Sportiv de Pregătire a Loturilor Naționale.

Chihaia a încheiat cursa cu timpul de 3:55.135, clasându-se pe locul trei.

Performanța vine la mai puțin de trei săptămâni după ce canoistul a obținut o medalie la Campionatul Mondial.