Ambasada SUA transmite un mesaj de felicitare moldovenilor cu prilejul Crăciunului

Însărcinatul cu Afaceri al Ambasadei SUA în Republica Moldova, Nick Pietrowicz, a transmis un mesaj de felicitare cu prilejul sărbătorilor de iarnă.

În mesajul său, oficialul american a menționat că spiritul credinței, al familiei și al libertății reprezintă valorile care unesc Moldova și SUA.

„În acest sezon, sărbătorim spiritul credinței, al familiei și al libertății, valori care ne unesc. Pe măsură ce Republica Moldova și Statele Unite se pregătesc să marcheze aniversări importante în anul care urmează, reflectăm asupra valorilor noastre comune și a parteneriatului care ne face pe ambele țări mai puternice. Suntem inspirați în fiecare zi de căldura poporului Moldovei și ne face plăcere să vă urăm un Crăciun fericit și un An Nou prosper”, se arată în mesajul lui Pietrowicz.

Oficialul a publicat și un video alături de familia sa, iar spre final se aud urări în limba română.

„Crăciun Fericit și la mulți ani, Moldova”, a spus Pietrowicz, alături de cei doi copii, în limba română.

Amintim că astăzi este marcat Crăciunul pe stil nou. Pentru o parte din societatea moldovenească anume ziua de 25 decembrie a devenit sărbătoare, pentru restul rămâne data de 7 ianuarie, când e marcat Crăciunul pe rit vechi, în timp ce mulți moldoveni, în diverse localități, continuă să serbeze în ambele zile, cu aceleași tradiții. Crăciunul din 25 decembrie corespunde calendarului gregorian.